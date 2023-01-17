سمانا للتطوير العقاري تطلق 12 مشروعاً جديداً في دبي بقيمة 2.5 مليار درهم

المصدر: البيان

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أصدرت سمانا للتطوير العقاري اليوم تقريراً بشأن مراجعة أدائها لعام 2022 وكشفت عن خطط عام 2023. وذكر التقرير أن العام الجديد يبشر بعام جيد لسمانا، حيث تضع هدف نمو متضاعف أربع مرات، بنسبة 400٪. ولتحقيق ذلك الهدف، تقوم سمانا حالياً باختيار أنسب المواقع وأفضل الكفاءات في المجال العقاري بتشكيل فريق عمل أكبر بأربعة أضعاف لعام 2023.

وتخطط سمانا للتطوير العقاري لإطلاق 12 مشروعًا جديدًا خلال عام 2023، بما في ذلك فنادق 5 نجوم، بقيمة 2.5 مليار درهم (680 مليون دولار أمريكي)، ويضم المشروع حوالي 2400 وحدة سكنية.

وتشير مراجعة سمانا السنوية إلى أنه جرى إعداد مجموعة رائعة من المشاريع الستة الأولى بمفاهيم جديدة على مراحل في النصف الأول من عام 2023.

ورغم التحديات التي واجهت أعمال الإنشاءات بسبب جائحة كوفيد -19 وقيود القوى العاملة بالموقع التي فرضتها الهيئات المختصة في أوائل عام 2022، إلا أن سمانا للتطوير العقاري نجحت في إدارة حركة الإنشاءات والبناء وتسليم مشروع سمانا هيلز بقيمة 110 مليون درهم. كما أطلقت سمانا أيضًا مشاريع مثل سمانا ويفز وسمانا ميامي وسمانا سانتوريني التي بيعت بنسبة 100٪.

أفاد السيد عمران فاروق، المدير التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري، قائلًا: "كان عام 2022، بالنسبة لشركة سمانا للتطوير العقاري، مليئًا بالتفاؤل، حيث حدد اتجاهًا جديدًا في سوق العقارات، وأعتقد أن الابتكار والنهج المتميز في تصميم العقارات من العوامل الرئيسية للنجاح في سوق العقارات بدبي الحديثة. فعلى سبيل المثال، كانت سمانا للتطوير العقاري أول مطور عقاري بإمارة دبي ابتكر ورسّخ اتجاه حمامات السباحة الخاصة في المشاريع السكنية - غير الفندقية- بسندات الملكية، ونحن فخورون بذلك. واليوم، يتبنى هذا الاتجاه ما لا يقل عن عشرين مطورًا عقاريًا، وسنطرح أفكار تصميمية جديدة في 12 مشروعًا جديدًا في عام 2023."

بيوت عطلات سمانا

في نوفمبر 2022، أطلقت سمانا للتطوير العقاري سمانا هوليدايز، مما ساهم في زيادة عوائد الاستثمار لأصحاب المنازل في سمانا من 8% إلى 15%، واستهدفت سمانا مبدئيًا 500 وحدة وحولتها إلى منازل للعطلات (شقق مفروشة ومجهزة بالكامل) لتأجيرها لفترة قصيرة، مما يسمح للسائحين والزوار ومنظمي العطلات قضاء بعض الوقت بالدولة، ومن المتوقع أن تحقق الخمسمائة (500) وحدة من سمانا هوليدايز إيرادات بقيمة 38 مليون درهم في خمسة أشهر.

علاوة على ذلك، عملت شركة سمانا للتطوير العقاري على تسريع وتيرة أعمال الإنشاءات بقيمة 130 مليون درهم في مشروع سمانا بارك فيوز، مع مشروعي سمانا ويفز وسمانا جولف أفينيو، وأُطلق مشروع سمانا بارك فيوز في سبتمبر 2021. واعتبارًا من اليوم، تم الانتهاء من أربعة طوابق من أصل ثمانية، وسيُجرى إنجاز أعمال الهيكل العلوي بنهاية فبراير 2023 وتسليم المشروع في الربع الثاني من عام 2024.

واختتم السيد عمران فاروق حديثه قائلاً: "تُعد الأجندة الاقتصادية لدبي البالغة قيمتها 32 تريليون درهم (8.7 تريليون دولار أمريكي)، والتي أطلقها مؤخرًا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم إمارة دبي، مصدر إلهام جديد لنا ولجميع الأفراد، حيث ستلعب دورًا محوريًا في النمو بين مختلف القطاعات، خاصةً مجال العقارات، خلال السنوات العشر المقبلة المخطط لها لعام 2033."

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