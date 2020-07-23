"دبليو كابيتال" تعلن حملتها الترويجية لعام 2020

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، إحدى شركات الوساطة العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن حملتها الترويجية لعام 2020 عبر توفير فرصة ذهبية لعملائها للفوز بسيارة "نيسان باترول 2020".

وتشترط الحملة الترويجية الجديدة، قيام العميل بشراء العقار عن طريق "دبليو كابيتال" وأن يتم توقيع عقد الشراء المبدئي والنهائي عند المطور العقاري، ما يؤهله للدخول في السحب، علما بأن تاريخ بدء الحملة اعتبارا من يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020 وحتى يوم الجمعة 25 سبتمبر 2020.

وحصلت هذه الحملة على موافقات الجهات التنظيمية وعلى رأسها، دائرة الأراضي والأملاك بدبي واقتصادية دبي.

وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية: "أن هذه الحملة الترويجية المبتكرة تؤكد أن تقديم القيمة المضافة يعتبر هدف أساسي لعملائنا ويأتي ضمن رؤية استراتيجية للشركة تقوم على أساس العناية بعملائها الذين يمثلون أهم أصولها والحفاظ على ثقتهم".

وأضاف أن سياسة "دبليو كابيتال" تقوم على نهج ثابت وراسخ يتخذ من العملاء محوراً لها منذ اليوم الأول الذي أطلقت فيه عملياتها داخل الدولة.

وأوضح الزرعوني أن هذه الحملة متاحة حصرياً لعملاء "دبليو كابيتال"، وتشترط أن يكون شراء العقار عن طريق الشركة وأن يتم توقيع عقد الشراء المبدئي والنهائي عند المطور العقاري، كما أن كل عملية شراء لعقار يحصل معه على كوبون لدخول السحب، فيما تتزايد فرصة العميل للحصول على كوبون إضافي مع شراء أكثر من عقار.

وأشار وليد الزرعوني، إلى أن الحملة تعتبر حق للشركة تمارسه في إطار الأنظمة المطبقة والقوانين المعمول بها في الدولة، موضحاً أنه سيتم اختيار الفائز بالسيارة في سحب عشوائي سيجري في نهاية الفترة المحددة لدخول السحب من قبل ممثل عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي الذي سيقوم بسحب الكوبون الفائز.

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