شوبا العقارية: ملتزمون بتسليم مشاريعنا في موعدها رغم "كورونا"

المصدر: دبي- البيان

أكدت شركة شوبا العقارية، التزامها بتسليم مشروعاتها، حسب الجدول الزمني المحدد، وإكمال أعمال الإنشاءات المقررة في عام 2020، وتسليمها ضمن مشروعها الرئيس "شوبا هارتلاند"، الواقع في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم في قلب دبي.

وأعلنت الشركة اكتمال المرحلة 2 من مشروع "فيلات غاردينيا"، ودخولها في مرحلة التسليم، في حين تمضي المرحلة 3 من مشروع "هاتلاند غرينز" (المبنيان 5 و6)، حسب الخطة الموضوعة، وبنسبة إنجاز تصل إلى 90٪، ومن المقرر تسليمها خلال عام 2020.

وعلى الرغم من تأثيرات وباء (كوفيد 19) الشاملة، وتوقف العمليات في قطاعات متعددة، اتخذت شوبا العقارية، العديد من التدابير، لضمان سلامة موظفيها وعافيتهم، والحفاظ على سير أعمال الإنشاءات بسلاسة، طوال الأشهر القليلة السابقة.

وتأكيداً على التزام الشركة بالتسليم في الوقت المناسب، رغم الظروف الاستثنائية الحالية، قال فرانسيس ألفريد، المدير العام، الرئيس التنفيذي لشركة شوبا العقارية: "شهد العالم خلال الأشهر القليلة الماضية، ظروفاً غير مسبوقة، أثرت في أوضاع السكان في مختلف المناطق الجغرافية والقطاعات، وأدت إلى اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق. ولكن، من المشجع أن نرى جهود مختلف القطاعات وسعيها للتكيف مع هذا الواقع المتغير".

وأضاف فرانسيس: في هذه الأثناء، تحرص شوبا العقارية، على إعطاء الأولوية لسلامة موظفينا، والوفاء بالتزاماتنا تجاه عملائنا. ومع التأكيد على سمعتنا القوية الرائدة، بتسليم المشاريع في وقتها المحدد، وتوفير أفضل المساكن ضمن فئاتها في المواقع الرئيسة، نفخر بتجاوزنا لهذه المرحلة الصعبة، مع الحدّ الأدنى من العوائق في عمليات الإنشاء، في حين نستعد لتسليم سلسلة من مشروعاتنا في"شوبا هارتلاند"، وفق الجدول الزمني المحدد، مؤكدين على التزامنا الراسخ بتقديم خدمات وتجارب استثنائية للمشترين والمستثمرين لدينا، ولمدينة دبي، التي عززت مكانتها الرائدة كمركز عالمي للعقارات.

وأوضح فرانسيس أن حكومة الإمارات، أطلقت عدداً كبيراً من المبادرات والإجراءات الاستباقية، التي ركزت على العملاء، وبفضلها، حافظت سوق العقارات في دبي على جاذبيتها المتميزة للمشترين المحليين والدوليين. وقال: كشركة تطوير عقاري، ينبغي التركيز على إعادة تصور الوضع الطبيعي القادم، ووضع الاستراتيجيات التي تنسجم مع رؤية الإمارات نحو التعافي الاقتصادي.

يأتي ذلك، فيما تمضي أعمال الإنشاءات ضمن مشروع "شوبا هارتلاند" الرئيس، حسب المخطط، بما في ذلك "كريك فيستاس 1"، و"ون بارك أفينيو"، و"كريك فيستاس ريزيرف" و"فيلات الغابات". وبهذا، تكتمل نسبة 90 % من البنية التحتية، ويجري إنشاء 2000 وحدة سكنية في المشروع. وبشكل عام، وصلت نسبة اكتمال المشروع الإجمالية إلى 25 %.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز