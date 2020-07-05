"تفوق لإدارة المرافق" توقع عقوداً قياسيةً بقيمة 739 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

حققت شركة تفوق لإدارة المرافق التابعة لمجموعة التزام لإدارة الأصول ومقرّها أبوظبي، رقماً قياسيّاً بفوزها بحزمة من العقود الجديدة وتجديدها لعقود أخرى بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 739 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي.

ويعكس الإنجاز الجديد النمو اللافت الذي حققته الشركة على صعيد الأعمال، والذي تُرجِم في تسجيل زيادة بنسبة تتجاوز 120% في سجل الطلبات الآجلة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال محمد الشرف، رئيس العمليات في "مجموعة التزام لإدارة الأصول": يعود النمو المستمر الذي تحققه "تفوق لإدارة المرافق" بالدرجة الأولى إلى مساهمات موظفينا، الذين يظهرون التفاني والالتزام تجاه دعم نجاح وتميّز شركائنا، وهو ما تجلى بوضوح خلال الأزمة العالمية الأخيرة التي فرضها انتشار فيروس "كورونا" المستجد، حيث عمل موظفو الخطوط الأمامية لدينا على مدار الساعة لتأمين بيئة آمنة للسكان.

وأضاف الشرف: تواصلت إنجازات الشركة نتيجة التركيز الرئيس على التعليم والتدريب وتبني أحدث الابتكارات التكنولوجية وأفضل الممارسات الدولية، تماشياً مع جهودها الحثيثة لتعزيز كفاءة العمل وجودة الخدمات الضامنة لأمن وسلامة القاطنين في المباني. ويدفعنا الرقم القياسي الذي تمّ تحقيقه مؤخراً قدماً إلى مواصلة تطبيق خططنا الطموحة واستراتيجياتنا المتكاملة لتحقيق المزيد من النمو والتوسع على المستوى الإقليمي.

وكشف مايكل نيكولاس، مدير عام شركة تفوق لإدارة المرافق، عن عزم الشركة خلال العام الجاري تبنّي استراتيجية إدارة الطاقة الاستباقية، التي باتت جزءاً لا يتجزأ من أية عقود جديدة في مجال خدمات إدارة المرافق المتكاملة، مضيفاً: يأتي تنفيذ هذه الاستراتيجية الجديدة تماشياً مع التزامنا دعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترجمة أهداف "استراتيجية دبي للطاقة المتكاملة 2030"، والمتمحورة حول تخفيض استهلاك الطاقة في الإمارة بنسبة 30% بحلول عام 2030.

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