402 مليون درهم مبيعات "ريبورتاج العقارية" خلال النصف الأول 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت ريبورتاج للعقارات، الشركة العاملة في مجال التطوير العقاري في الإمارات، عن تحقيق مبيعات بقيمة 402 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2020، بنمو يصل إلى 200% مقارنة بالنصف الأول من 2019، والذي شهد تسجيل مبيعات بقيمة 137 مليون درهم.

وتباشر "ريبورتاج" تطوير 8 مشاريع بالدولة، منها 6 مشاريع بأبوظبي، ضمن مناطق مدينة مصدر وشاطئ الراحة وجزيرة المارية، فضلا عن مشروعين بإمارة دبي.

وقال ناصر الخميس، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ريبورتاج العقارية إن طرح الشركة مشاريع جديدة، لاسيما بدبي، خلال العام الحالي عزز زيادة المبيعات ، موضحا أن تحقيق الشركة مبيعات قوية رغم التحديات المرتبطة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" يؤكد قوة واستقرار القطاع العقاري بالإمارات.

وذكر أن مبيعات "ريبورتاج" خلال الربع الثاني من العام الحالي، والذي شهد تفاقم أزمة "كورونا"، بلغت 261,6 مليون درهم، مقابل 140,3 مليون درهم خلال الربع الأول من ذات العام ، ما يعكس استقرار أعمال الشركة رغم التحديات.

وأوضح الخميس أن توالي الكشف عن العديد من المحفزات والمبادرات الاقتصادية منذ بداية الأزمة الراهنة، فضلا عن تسهيلات التمويل العقاري وإلغاء المزيد من الرسوم عزز من مبيعات الشركة، مقارنة بالعام 2019، والذي شهد تحقيق مبيعات بقيمة 362 مليون درهم، بواقع 137 مليون درهم في النصف الأول، و225 مليونا في النصف الثاني.

إلى ذلك، أوضح إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي للعمليات في ريبورتاج أن الفترة الأخيرة شهدت إطلاق الشركة 4 مشاريع جديدة ما عزز من مبيعات الشركة، حيث تم إطلاق مبيعات مشروعي "ذا جيت" بمدينة مصدر، و"المارية فيستا" بجزيرة المارية في أبوظبي، فضلا عن مشروعي "ركان" و"ألكسيس" بدبي.

وأضاف أن الشركة باشرت مؤخرا إطلاق المرحلة الثانية من "ركان"، مع طرح أبراج توفر وحدات أستوديوهات وشقق سكنية ذات غرفة أو غرفتين بأسعار تنافسية تبدأ من 280 ألف درهم للأستوديو، و390 ألفا للشقق ذات الغرفة الواحدة، و600 ألف درهم للشق ذات الغرفتين.

وتضم المرحلة الأولى من "ركان لوفتس" التي تم إطلاقها نهاية العام الماضي نحو 349 فيلا سكنية، بأسعار بدأت من 575 ألف درهم للتاون هاوس المؤلفة من غرفة وصالة على طابقين، و895 ألفا للتاون هاوس المؤلفة من غرفتين وصالة.

وذكر سليمان أن توفر وحدات الشقق بمشروع "ركان"، عزز التنوع بالمشروع وأسهم في جذب شرائح جديدة، في ظل الموقع المتميز للمشروع في منطقة "دبي لاند"، لافتا إلى بيع كامل وحدات المرحلة الأولى من المشروع، و70% من المرحلة الثانية.

وأشار سليمان إلى أن الشركة اهتمت بإطلاق عدد من العروض الترويجية المبتكرة والتي راعت ظروف السوق العقاري في المرحلة الحالية، مع تقليص هامش الأرباح، ما عزز من المبيعات، حيث تم طرح عرض يشمل الاستفادة من خصم بقيمة 10% عن سداد 10% من قيمة العقار كمقدم حجز، وذلك مقارنة بخصم 5% في السابق، كما تم طرح عرض يشمل سداد 15% فقط، و85% عند الاستلام، فضلا عن الخصومات على بعض الوحدات عند الشراء الكاش، وبما يتفق مع اشتراطات الجهات المختصة، عبر سداد الأموال في "حساب الضمان".

وأضاف أن الشركة حرصت على مراعاة ظروف العملاء خلال هذه الأوضاع الاستثنائية، حيث تم تمديد فترة إنهاء المعاملات من 3 إلى 6 أسابيع، فضلا عن مراعاة ظروف المتعثرين عن السداد، ما أسهم في تعزيز ثقة المشترين في الشركة.

وأكد سليمان حرص الشركة على الاحتفاظ بالعمالة الماهرة لديها، حيث لم يتم الاستغناء عن الموظفين أو تقليص الرواتب في ظل استقرار أعمال الشركة خلال أزمة "كورونا"، مشيرا إلى أن شركات المقاولات التي تباشر تنفيذ مشاريع الشركة، مملوكة لمجموعة شركات "ريبورتاج" ما أسهم في انسيابية الأعمال خلال الأزمة، وعدم تأثر الأعمال الإنشائية.

وأشار إلى تنوع المشترين بمشاريع الشركة، موضحا أن نسبة المواطنين تصل إلى 65% بمشاريع الشركة في أبوظبي، و35% بمشاريع بدبي.

وأكد سليمان تحقيق مبيعات قوية بمشروع "أليكسيس تاور" بمنطقة داون تاون جبل علي بدبي، والذي يوفر 370 وحدة سكنية فاخرة، فضلا عن مشروع "ذا جيت" والذي يوفر 463 وحدة سكنية بمدينة مصدر، و"المارية فيستا" في جزيرة المارية، ويضم 772 وحدة.

وأضاف أن مشاريع الشركة في أبوظبي حققت مبيعات تصل إلى 90% ببعض المشاريع، وفي مقدمتها مشروع "الواحة رزيدنس 1"، والذي سيضيف 612 شقة بمدينة مصدر، وإلى 85% بمشروع "الواحة رزيدنس 2" والذي يوفر نحو 304 وحدات سكنية، فضلا عن زيادة المبيعات بمشروع "الراحة لوفت 1" والذي يوفر 164 وحدة سكنية بمنطقة شاطئ الراحة ، و"الراحة لوفت 2" والذي يوفر 110 وحدات سكنية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز