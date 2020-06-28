شركة تطوير عقاري توفر 7 ملايين درهم بنفقات المرافق في 5 شهور

المصدر: دبي- البيان

حققت "ثري سكستي كوميونيتيز" للتطوير العقاري، التابعة لمجموعة التزام لإدارة الأصول، وفورات بلغت 7 ملايين درهم في نفقات المرافق، ضمن المجتمعات العقارية التي تديرها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 49 % في الوفورات، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتماشياً مع "استراتيجية الإمارات للطاقة 2050"، ركّزت الشركة جهودها على تطوير وتنفيذ خطط شاملة لإدارة الطاقة والمرافق، عبر محفظتها المتكاملة من الخدمات المبتكرة، استكمالاً لمساهماتها الفاعلة في الحد من الانبعاثات الكربونية، وتقليل التكاليف التشغيلية في نفس الوقت.

وتركزت النسبة الأكبر من الوفورات، من تخفيض معدلات استهلاك الكهرباء، حيث بلغ إجمالي الوفورات 4,3 ملايين درهم، في الفترة بين شهري يناير إلى مايو من العام الجاري. وبالمقابل، وصل إجمالي الوفورات في استهلاك المياه المبردة، إلى 2,3 مليون درهم، وهو ما تحقق نتيجة المراقبة المستمرة والتحكم في تدفق المياه المبرّدة ودرجة الحرارة. كما سجل معدل استهلاك المياه ضمن المجمعات، انخفاضاً ملموساً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، الأمر الذي ساهم في توفير 400 ألف درهم إماراتي.

وتعتزم "ثري سكستي كوميونيتيز"، إجراء صيانة متكاملة لمصافي ومضخات أحواض السباحة، لضمان نظافة ونقاوة المياه المستخدمة. كما قامت فِرَق العمل التابعة للشركة، بتركيب نُظُم مُعادَلَة الحرارة، ومحركات متغيَّرة التواتُر، بما يخفف استهلاك أنظمة التكييف من المياه المبرَّدة بنسبة 30%.

وقال محمد الشرف رئيس العمليات في "مجموعة التزام لإدارة الأصول": "نقوم بتنفيذ هذه الإجراءات في مُختلف المُجمَّعات العقارية، بهدف زيادة القدرة على ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه خلال العام الحالي والأعوام المُقبلة. وتندرج هذه الجهود، في إطار التزامنا المطلق بمسؤوليتنا المُجتمعية، باعتبارها دعامة أساسية من دعائم برنامج "غات وانكي"، الذي يرسخ ثقافة مؤسسية جديدة ومتكاملة لدينا في "مجموعة التزام لإدارة الأصول". وتشمل مسؤوليتنا المجتمعية محاور عدة، أبرزها تعزيز جودة خدماتنا، وزيادة فعالية استهلاك الطاقة، بما يعود بالنفع والفائدة على قاعدة عملائنا".

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