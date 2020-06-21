"إثراء دبي" تشارف على إنهاء بناء 5 مناطق في ديرة

المصدر: البيان الإلكتروني

دخل "مشروع إثراء ديرة"، وهو من تطوير "إثراء دبي"، المملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، مراحل البناء النهائية ضمن المرحلة الأولى من المشروع، وذلك في المناطق 1 و2 و3 و11 و13، بما فيها مناطق قد أشرفت على نهايتها بنسبة 100٪.

وتشمل المناطق الخمس تلك منشآت متعددة الاستخدامات تمزج بين المساحات المكتبية والتجارية والسكنية ومنافذ للبيع بالتجزئة، إضافة إلى مواقف سيارات وفيرة. فيما تتميز المنطقتان 11 و13 المخصصة لتوسعة سوق الذهب بتصاميم تتناسب مع احتياجات تجار الذهب والأحجار الكريمة.

ويتطلع المستأجرون، سواء المحليون أو من الخارج، بحماس لافتتاح تلك المناطق وإشغالها لأغراضهم السكنية والتجارية والبيع بالتجزئة.

ويهدف مشروع إثراء ديرة إلى تنشيط الحركة المجتمعية والتجارية في منطقة ديرة، وهي أقدم المناطق التجارية الأصلية في الامارة، مقدمًا بذلك حلاً متكاملاً لأسلوب حياة بتصميم عصريوعملي يلبي احتياجات جميع أواصر المجتمع من الأفراد والعائلات والشركات، ومحافظاً في نفس الوقت على سحر ديرة الفريد الملوّن بتراث وثقافة تلك المنطقة التاريخية.

وتشتهر ديرة تاريخياً باستقبال أوائل المغتربين في دبي الذين وجدوا فيها موطنهم الثاني سواء بهدف السكن أو التجارة.

وتعليقًا على ذلك، قال لاكلن جايد، المدير التنفيذي لإدارة الأصول في إثراء دبي:"يعدّ اقترابنا من إنهاء بناء هذه المناطق الخمس ضمن المرحلة الأولى من مشروع إثراء ديرة، إنجازاً مهماً لشركة إثراء دبي. يجسد هذا المشروع رؤية دبي من خلال تعزيزالاستدامة البيئية وتوفير منفعة اجتماعية وتجارية متكاملة لمجتمع دبي".

وأضاف جايد: "يشمل هذا المشروع مساحات سكنية وتجارية وترفيهية متكاملة تتيح لشاغليهاالمجال للعيش والعمل والاستمتاع ضمن مساحات خضراء طبيعية، وأعتقد أن هذا العنصر مهم ومفيد للغاية، إلى جانب أهميته من الناحية السكنية والتجارية لكلا السكان والزوار".

وعند اكتمالها، ستستوعب المرحلة الأولى من مشروع إثراء ديرة 50 مبنى متعدد الاستخدامات يضم 2200 وحدة سكنية و416 وحدة تجارية و843 منفذ بيع للتجزئة ومنافذ للأطعمة والمشروبات، فضلاً عن 8 فنادق تحتوي على أكثر من 1450 غرفة وشقة مجهزة.

ويوفر المشروع أيضاً مساحات خضراء على الأسطح ومنتزه على الواجهة البحرية وحدائق، إضافة إلى العديد من مواقف السيارات مؤلفة من عدة طوابق.

فيما توفّر المناطق الخمس التي تشارف على نهايتها 311 وحدات للبيع بالتجزئة و317 مكتباً و977 شقة سكنية و573 غرفة فندقية وشقق مجهزة. كما يتوفر موقف سيارات شاسع لاستيعاب مركبات السكان والزوار.

ويشمل مشروع إثراء ديرة ماركت الواجهة البحرية، إضافة إلى مرحلتي البناء الأولى والثانية، فضلاً عن توسعة سوق الذهب التي من المقرر افتتاحها في بداية العام المقبل.

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