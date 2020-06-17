"دبليو كابيتال" تُسوق لمشروع "تلال مردف" في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، إحدى شركات الوساطة العقارية في الإمارات، عن قيامها بتسويق مشروع "تلال مردف" في منطقة مردف، والذي تطوره شركة "دبي للاستثمار العقاري" التابعة لدبي للاستثمار، الشركة متعددة الأنشطة الاستثمارية والمدرجة في سوق دبي المالي.

ويعد "تلال مردف" مشروع التملك الحر الوحيد في منطقة مردفحالياً، ويشهد إقبالاً من المستثمرين والمشترين الدوليين والمقيمين في الإمارات على حدٍ سواء، ما يؤكد المزايا الفريدة التي يقدمها المشروع إلى جانب أسعاره التنافسية التي تصل إلى 8 دراهم للقدم.

والمشروع عبارة عن مجمع سكني مستقل متعدد الاستخدامات السكنية والتجارية بمواصفات عالمية، يمتد على مساحة أرض مليون قدم مربع، وتبلغ مساحة البناء الإجمالية 4 ملايين قدم مربع. يتميز "تلال مردف" بموقعه الاستراتيجي المحاذي لحديقة مشرف وهو على بعد عشر دقائق فقط من مطار دبي الدولي، والمناطق التجارية ومراكز التسوق الشهيرة في المدينة، ويمكنالوصول إليه بسهولة متفادياً الازدحام في ساعات الذروة.

ويقع مشروع تلال مردف في منطقة تضم العديد من المدارس العالمية ومراكز التسوق. هو مجتمع متكامل بحد ذاته، وينفرد عن غيره من المشاريع السكنية بالعديد من المزايا والخصائص التي تمنحك كل ما تتمناه في مكان واحد.

وفي معرض تعليقه، تحدث وليد الزرعوني، رئيس شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية: "يجمل المشروع العديد من المميزات، أبرزها جاهزيته للتسليم، وتسهيلات في السداد غير مسبوقة، بالإضافة إلى أنه المشروع الوحيد بنظام التملك الحر في منطقة مردف لجميع الجنسيات".

وأضاف الزرعوني: "إلى جانب كونه أحد أبرز مشاريع دبي للاستثمار، وإرسائه معايير جديدة في مشاريع التملك الحر متعددة الاستخدامات في دبي، يوفر تلال مردف، خطة دفع سهلة ومريحة للغاية، ومنها طرح خطط تمويل تصل حتى 80%، والإنتقال إلى الوحدة السكنية مع دفعة مقدمة تبلغ 20%، مع تسديد القيمة المتبقية على أقساط ميسرة بالاعتماد على برامج التسهيلات التمويلية الجذابة موزعة على 5 سنوات بعد التسليم".

ويأتي المشروع معززًا بالعديد من المرافق الحيوية العصرية، بما في ذلك فندق من فئة أربع نجوم من "ميلينيوم" للفنادق والمنتجعات، ويضم 116 غرفة و 128 شقة فندقية ومساحات للتجزئة تصل إلى 56 محل تجاري، إضافة إلى مستشفى يوفر 230 سريرًا، ويبلغ عدد الوحدات السكنية في المشروع 1500 وحدة من الاستوديوهات والشقق من غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف، إضافة إلى شقق الدوبلكس.

واستوحي مشروع "تلال مردف" من مفهوم ابتكره المهندس المعماري الفرنسي "لو كوربوزييه"، بالاعتماد على رؤيته للفلل المدمجة ضمن المباني، أي احتواء العديد منها في مبنى عمودي واحد.

ولدي "دبليو كابيتال" العديد من علاقات التسويق الحصرية الأخرى مع مجموعة مختارة من المطورين في دبي على رأسها "إعمار العقارية" و"ماج للتطوير"، الأمر الذي يتيح لها تلبية تطلعات جميع العملاء، وتوفير مجموعة واسعة من الخيارات الاستثمارية بأسعار منافسة للغاية.

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