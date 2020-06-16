دبي للاستثمار: تقدم الأعمال في "الملتقى أفنيو" بمشروع "تلال مردف"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت دبي للاستثمار، الشركة متعددة الأنشطة الاستثمارية والمدرجة في سوق دبي المالي، عن تقدم أعمال الإنشاءات للمساحات التجارية في "الملتقى أفنيو" ضمن مشروعها "تلال مردف" الذي تطوره شركتها التابعة دبي للاستثمار العقاري.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن "الملتقى أفنيو" يشتمل على مبان سكنية وشقق فندقية وفندق ومساحات التجزئة، بينما خصصت مجمعات "جناين أفنيو" ونسايم أفنيو" للاغراض السكنية.

وسيكون فندق ومنتجع "ميلينيوم آند كوبثورن" أول فندق من فئة الأربع نجوم بمنطقة مردف، ويضم 116 غرفة و128 شقة فندقية، إضافة إلى صالة رياضية ومسبح ومنطقة مخصصة لممارسة أنشطة اللياقة البدنية ومساحات للاجتماعات.

ويعتبر "تلال مردف" والذي أول مشروع متعدد الاستخدامات متاح للتملك الحر في مردف.

والجدير بالذكر أن تلال مردف استقبل السكان في "جناين أفنيو" في وقت سابق من هذا العام.

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