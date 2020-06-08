"تلال العقارية" تنجز 80% من الأعمال الإنشائية لـ "واحة تلال"

المصدر: وام

أعلنت شركة تلال العقارية - إحدى شركات التطوير العقاري في إمارة الشارقة - عن استكمال نسبة الأعمال الإنشائية لـ 80% في المراكز المجتمعية التي يجري تشييدها في مجمعي "فلل نسيم" و "نسيم ريزيدنس" في "مدينة تلال" وذلك تحت مسمى "واحة تلال".

وقال خليفة الشيباني المدير العام لشركة تلال العقارية إن الهدف من إنشاء "واحة تلال" في مجمعين مختلفين هو تزويد سكان مدينة تلال والمناطق المحيطة بها بخيارات متنوعة للعيش والترفيه في بيئة آمنة وشاملة وتقديم مرافق الخدمة ضمن معايير عالية الجودة والتمتع بأسلوب معيشة متكامل .

وأشار الشيباني إلى أن المركزين من شأنهما تقديم كافة الخدمات الأساسية والضرورية اليومية التي ترضي كافة الشرائح والأعمار والجنسيات لاسيما وأنهما صمما بأسلوب معماري عصري وحديث يتناسب وجميع الأذواق وتم اختيار موقعين استراتيجيين لهما ضمن مدينة تلال.

ويقع المركز المجتمعي الأول في مجمع فلل "نسيم" حيث بلغت المساحة الكلية له 1417 متراً مربعاً ويضم 4 ردهات مطاعم و 3 وحدات للبيع بالتجزئة في حين يقع المركز المجتمعي الآخر في "نسيم ريزيدنس" ويتألف من 6 ردهات مطاعم إلى جانب 4 وحدات للبيع بالتجزئة اذ تبلغ مساحتهما الإجمالية 2428 متراً مربعاً كما سيتم توفير مركز رياضي يمتد على مساحة 350 متراً مربعاً في كل مجمع على حدا بهدف تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة لكافة أفراد الأسرة .

وتعد مدينة تلال الممتدة على مساحة 25 مليون قدم مربع مشروعاً متعدد الاستخدامات يوفر فرصاً فريدة لشراء الأراضي لأغراض السكن والاستثمار في بيئة مخططة بعناية ومنسقة بالكامل كما يتيح بيع قطع أراضي بنظام التملك الحر للجنسيات العربية والانتفاع لـ 100 عام قابلة للتجديد لباقي الجنسيات.

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