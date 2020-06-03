شركة عقارية توفر إيجاراً بدون رسوم وإقامة 5 أسابيع مجاناً

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "الحمرا"، شركة التطوير والاستثمار العقاري، عن تقديم أسعار تأجير جذابة لمنازل في إمارة رأس الخيمة، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي فرضها وباء "كوفيد-19".

وفي ظل الوضع الراهن حيث يعمد الجميع إلى إعادة النظر في نفقاتهم الشهرية ويبحثون عن خيارات معيشية بتكلفة في المتناول، أطلقت "الحمرا" عروض التأجير الجذابة مع مزايا تشمل حسماً بنسبة 20% على قيمة الإيجار، والإعفاء من رسوم التكييف وحتى خمسة أسابيع من الإقامة المجانية.

وبالإضافة إلى ذلك، سيحصل المقيمون على تخفيض بنسبة 50٪ على عضوية "نادي الإبحار"، وخصماً بنسبة 25٪ على العضوية العائلية لأيام الأسبوع في "نادي الحمرا للجولف".

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