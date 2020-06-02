"الجبيل للإستثمار" ترسي عقداً بـ 200 مليون درهم على "المقاولون الخليجيون"

المصدر: وام

أعلنت شركة جزيرة جبيل للإستثمار عن إرساء عقد بقيمة تتجاوز 200 مليون درهم لاستكمال أعمال البنية التحتية في مشروع جزيرة الجبيل على " شركة المقاولون الخليجيون"، حيث ستستمر هذه الأعمال على مدى 18 شهراً، وتشمل القرى المتبقية من المرحلة الأولى في المشروع البالغة قيمته 5 مليارات درهم، وهي ند الظبي، وسِيف الجبيل، وعين المها.

وكانت شركة جزيرة جبيل للإستثمار منحت في منتصف شهر ديسمبر الماضي عقداً بقيمة 80 مليون درهم لإنجاز أعمال البنية التحتية في قرية من قرى المشروع والطريق العام الذي يلتف حول سوق الجبيل، وبذلك تصل القيمة الإجمالية لعقود أعمال البنية التحتية التي تمت ترسيتها حتى الآن إلى 400 مليون درهم من أصل 600 مليون درهم التكلفة الإجمالية لأعمال البنية التحتية في مشروع جزيرة جبيل.

ويشمل نطاق العقد إنشاء طرق داخلية في قرى ند الظبي، وسِيف الجبيل، وعين المها بطول 47.5 كيلومترات وتطوير البنية التحتية للمرافق بما في ذلك شبكات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والري، وشبكات الاتصالات والغاز، بالإضافة إلى إنارة الشوارع.

وقال منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار.. " بعد إطلاق أعمال البنية التحتية الأولية في مشروع جزيرة الجبيل مطلع عام 2020، نحن سعداء بالبدء بأعمال البنية التحتية لاستكمال القرى المتبقية من المرحلة الأولى في جزيرة الجبيل بما يعكس التزامنا المتواصل بتسليم قطع الأراضي في الموعد المحدد في الربع الثالث من عام 2021".

وأضاف إن مشروع جزيرة الجبيل تم تصميمه ليصبح الوجهة المرموقة والمفضلة للعيش في أبوظبي عبر توفير أسلوب حياة فريد من نوعه لسكانه الذين سيتمتعون بأعلى معايير الفخامة ضمن أجواء هادئة على مقربة من مدينة أبوظبي النابضة بالحياة. وسيقدم المشروع مجموعة متميزة من وسائل الراحة التي تلبي تطلعات السكان ضمن جزيرة الجبيل البالغة مساحتها 400 هكتار وسط بيئة طبيعية فريدة وكثافة سكانية منخفضة.

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