"ريبورتاج": مؤشرات إيجابية بالقطاع العقاري في الإمارات رغم التحديات

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت ريبورتاج للعقارات، الشركة العاملة في مجال التطوير العقاري عن تحقيق مبيعات بقيمة 260 مليون درهم منذ بداية العام 2020 حتى الآن.

وتباشر "ريبورتاج" تطوير 8 مشاريع في أبوظبي ودبي، توفر نحو 3150 وحدة سكنية، منها نحو 2425 وحدة سكنية ضمن 6 مشاريع، إضافة إلى مشروعين بدبي يوفران نحو 719 وحدة.

وقال ناصر الخميس، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "ريبورتاج العقارية":"إن تحقيق الشركة مبيعات جيدة خلال الأشهر الأولى من العام الحالي رغم التحديات المرتبطة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" يؤكد استقرار القطاع العقاري بالإمارات، واستمرار الطلب لاسيما على المشاريع المتميزة والتي تقدم خدمات نوعية للمستثمرين، موضحا أن القطاع العقاري بالدولة قادر على تجاوز التحديات الأزمة الراهنة، لاسيما في ظل تزايد ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري في الإمارات".

وأوضح الخميس أن الشركة حرصت على إطلاق عدد من العروض الترويجية المبتكرة والتي راعت ظروف السوق العقاري في المرحلة الحالية، ما عزز من المبيعات، مشيرا إلى أنه رغم تأثر السوق العقاري بأبوظبي ودبي بالأوضاع الحالية، شأنه شأن كافة الأسواق العالمية، إلا أن التأثير في الإمارات يظل محدودا، لاسيما مع توالي الكشف عن العديد من المحفزات والمبادرات الاقتصادية منذ بداية الأزمة الراهنة.

وأشار إلى وجود طلب حقيقي من مستثمرين أجانب ومحليين لاقتناص الفرص المتميزة بالسوق العقاري، وهو ما انعكس على مبيعات "ريبورتاج" خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي والتي وصلت لنحو 260 مليون درهم، موضحا أن مبيعات الشركة خلال العام 2019 بلغت نحو 480 مليون درهم.

وأكد الخميس أن البيانات الصادرة مؤخرا تشير إلى تحقيق مبيعات قوية في أبوظبي ودبي خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، وهي الفترة التي تزامنت مع ظهور فيروس كورونا المستجد عالمياً.

وأظهرت بيانات دائرة البلديات والنقل بأبوظبي مؤخرا ارتفاع قيمة التداولات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 22% لتصل إلى 19.2 مليار درهم، وذلك مقابل حوالي 15.8 مليار درهم لنفس الفترة العام الماضي.

وحققت عقارات دبي مبيعات بقيمة 24.75 مليار في الفترة بين الأول من يناير 2020 وحتى أبريل،، حيث أظهرت إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، تسجيل 12 ألفاً و105 معاملات بيع.

ولفت الخميس إلى حرص "ريبورتاج" على تقديم المزيد من التسهيلات للمشترين بمختلف مشاريع الشركة، وبما يتماشى مع ظروف السوق خلال الفترة الحالية، لاسيما من خلال توفير طرق سداد مرنة، والإعفاء من بعض الرسوم، فضلا عن الخصومات على بعض الوحدات عند الشراء الكاش، وبما يتفق مع اشتراطات الجهات المختصة.

وأشار إلى تحقيق مبيعات جيدة بمشروع "أليكسيس تاور" بمنطقة داون تاون جبل علي بدبي، والذي يوفر 370 وحدة سكنية فاخرة، فضلا عن مشروع "ركان" الذي تباشر الشركة تطويره في منطقة "دبي لاند" بالتعاون مع شركة "كونتيننتال للاستثمار"، حيث توفر المرحلة الأولى من المشروع نحو 349 فيلا سكنية.

وأضاف أن مشاريع الشركة في أبوظبي شهدت مبيعات قوية تصل إلى 90% ببعض المشاريع، وفي مقدمتها مشروع "الواحة رزيدنس 1"، والذي سيضيف 612 شقة بمدينة مصدر، و"الواحة رزيدنس 2" والذي يوفر نحو 304 وحدات سكنية إلى 83%، وكذلك مشروع "الراحة لوفت 1" والذي يوفر 164 وحدة سكنية بمنطقة شاطئ الراحة ، و"الراحة لوفت 2" والذي يوفر 110 وحدات سكنية.

وذكر أن الشركة أطلقت مؤخرا مبيعات مشروع "ذا جيت" والذي يوفر 463 وحدة سكنية بمدينة مصدر، فضلا عن مشروع "المارية فيستا" في جزيرة المارية، ويضم 772 وحدة.

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