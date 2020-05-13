"وصل" تطلق تطبيق لتأجير العقارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وصل للعقارات، إحدى أكبر شركات تطوير وإدارة العقارات في دبي، عن إطلاق تطبيق "وصل للعقارات للإيجار" الذي يتيح للعملاء العثور على الوحدات السكنية الجديدة وحجزها واستئجارها في غضون دقائق، ضمن المحفظة الواسعة من مشاريعها العقارية.

ويعد التطبيق الأول من نوعه في القطاع العقاري على مستوى المنطقة، ويتيح للعملاء البحث عن وحدات سكنية ضمن منطقة البحث المحددة، والتحقق من العروض الخاصة. ويتم الانتهاء من العملية بالكامل، بما في ذلك الحجز وتعبئة التفاصيل والدفع في غضون دقائق معدودة، ما يجعل من السهل على العملاء استئجار الوحدات الجديدة من دون الحاجة إلى زيارة أي من مراكز سعادة العملاء.

وقالت زينب محمد، المدير التنفيذي لإدارة العقارات والتسويق في وصل للعقارات: "يتماشى التطبيق الجديد مع "استراتيجية دبي الذكية 2021" الهادفة إلى تعزيز التقدم التكنولوجي، بما يعود بالنفع على سكان الإمارة واقتصادها ومواردها. ويسعدنا مساعدة المستأجرين في العثور على الوحدات التي يبحثون عنها بسهولة، ومن ثم إكمال عملية الحجز في غضون دقائق، وذلك من منطلق التزامنا الثابت لجعل حياتهم أسهل".

ويعد التطبيق الجديد استمرارًا للخدمات الإلكترونية التي أطلقتها وصل، وتمكنت بفضلها من إنجاز ما يزيد على 99% من المعاملات عبر الإنترنت خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنجاح، والتي تضم تجديد العقود وإنهاء المعاملات واستبدال الشيكات المؤجلة وطلبات الصيانة بالإضافة إلى كافة الخدمات الإلكترونية لإدارة علاقات العملاء وغيرها.

ويمكن للمستأجرين المهتمين تنزيل التطبيق اليوم من "أبل ستور" أو "غوغل بلاي" للاستمتاع بمستوى جديد من الراحة.

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