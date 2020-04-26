بلوم القابضة: ارتفاع نسب الإنجاز في "بلوم تاورز وهايتس" بدبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أكدت شركة بلوم القابضة، على أن العمل في مشروعي "بلووم تاوزر" و"بلوم هايتس" في إمارة دبي مستمرة كاشفة عن تسليم المشروعين في مواعيدهم المحددة.

وقالت الشركة والتي مقرها أبوظبي، في بيان لها اليوم أنه على الرغم من التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، فإن الشركة تعطي أهمية كبيرة لمشاريعها في إمارة دبي موضحة أن الأعمال الإنشائية في مشروعي بلووم تاورز وبلووم هايتس بإمارة دبي تحرز تقدماً ملحوظاً حسب الجدول الزمني المحدد.



وأشارت إلى أن نسبة الإنجاز في مشروع بلووم تاورز بلغت حاليا 72% وفي بلووم هايتس بنسبة 60%، ويشمل مشروع بلووم تاورز ثلاثة أبراج سكنية تضم 944 وحدة تتراوح بين الاستوديوهات والشقق ذات الغرفة الواحدة. وقد تم تجهيز شقة العرض وافتتاحها، بينما يضم برجي بلووم هايتس 686 شقة سكنية واسعة تتراوح ما بين الاستوديوهات والشقق المكونة من 3 غرف مع مرافق ذات مستوى عالمي.

واعتمدت بلووم العقارية خلال تصميم بلووم تاورز وبلووم هايتس على منصة حلول ذكية توفر ثروة من المعلومات والبيانات التي تحقق قيمة إضافية للملاك والمستأجرين في هذه المشاريع. وتتوفر الوحدات السكنية في كلا المشروعين للبيع بخطط دفع جذابة تتمثل ب 10٪ دفعة مقدمة و 15٪ أثناء الإنشاء و 75٪ بعد ثلاث سنوات من التسليم لمشروع بلووم هايتس، وبعد خمس سنوات من التسليم لمشروع بلووم تاورز. وسيتمتع المستثمرون والملاك في بلووم تاورز بإعفاء من رسوم الخدمة لمدة ثلاث سنوات.

وشددت الشركة على أن جميع الأعمال في مشاريع شركة بلووم العقارية تجرى على قدم وساق، مع التزامها بتطبيق تدابير صارمة لضمان صحة وسلامة العاملين في المواقع، ونوهت إلى أنها تعمل عن كثب مع المقاولين لضمان تسليم الوحدات السكنية للعملاء في الموعد المحدد ووفقاً لأعلى وأفضل المعايير.

كما كشفت عن أنه من المقرر إطلاق وتسليم أكثر من 6000 وحدة في مشاريع مستقبلية لبلووم العقارية، والتي تشمل المرحلة الخامسة من حدائق بلووم في أبوظبي.

وأكدت بلووم القابضة عزمها على إطلاق المزيد من المشاريع، من أجل تلبية الطلب متى ما وجد عبر المشاريع السكنية التي تناسب شريحة واسعة من العملاء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز