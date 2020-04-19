"بيوت": عقارات دبي تظهر علامات استقرار في الربع الأول 2020

المصدر: دبي- البيان

أظهر تقرير موقع بيوت الإلكتروني للعقارات عن سوق دبي العقاري للربع الأول من عام 2020، مؤشرات واعدة تؤكد على استمرار معدلات الاستقرار، حيث سجل السوق ثباتاً في الأسعار في معظم المناطق المرغوبة مع زيادة طفيفة في بعض المناطق، وذلك مقارنة مع الأسعار التي تم تسجيلها في الربع الأخير من عام 2019.

وأكد التقرير ثبات سوق العقارات خلال الأسابيع الأولى من شهر مارس، تزامناً مع بدء حكومة دبي تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار التقرير الصادر عن المنصة العقارية، إلى أن اتجاه الأسعار العام خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 يتماشى مع نفس النمط الذي سجله السوق بشكل عام خلال العام الماضي؛ حيث ظلت المناطق ذات الأسعار المنخفضة نسبياً هي المفضلة لدى المستأجرين، في حين اكتسبت الأحياء الراقية والتي تمتاز بتوافر المرافق ووسائل الراحة والمنشآت الخدمية المناسبة للعائلات شعبية أكبر لدى المشترين والمستثمرين.

كما أفاد بأن المناطق السكنية الرئيسية مثل دبي مارينا، نخلة جميرا، ووسط مدينة دبي قد حافظت على استقرارها، في حين أبدى المشترون والمستثمرون اهتماماً متزايداً بسوق العقارات في دبي، الأمر الذي تؤكده البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي سجلت ما مجموعه 10,272 صفقة عقارية في الربع الأول من عام 2020 بقيمة وصلت إلى 20.86 مليار درهم، مقارنة بـ 8,021 صفقة تمت في الربع الأخير من عام 2019 بقيمة 15.94 مليار درهم.

بالنظر إلى أكثر المناطق المرغوبة لشراء العقارات في دبي، كانت المناطق الواقعة بالقرب من موقع اكسبو 2020 هي الأكثر جذباً للمشترين والمستثمرين بشكل عام، في حين كانت الفلل الجاهزة للسكن هي أكثر أنواع العقارات التي يتم البحث عنها عبر موقع بيوت.

وبحسب التقرير، كانت منطقة ذا فيلا في دبي لاند الأكثر طلباً من حيث مبيعات الفلل في دبي، لتتقدم بذلك على المرابع العربية ونخلة جميرا، اللتان حلتا في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي. هذا وقد استقر سعر القدم المربع في منطقة ذا فيلا دون تغيير خلال الربع الأول 2020 بمتوسط 669 درهم، فيما شهد متوسط سعر القدم المربع في المرابع العربية زيادة طفيفة من 881 درهم خلال الربع الأخير من 2019 إلى 903 درهم بنسبة 2.5%، في حين شهد متوسط سعر القدم المربع في نخلة جميرا ارتفاعاً بنسبة 5.3% ليصل إلى 2,206 درهم من 2,095 خلال الربع الأخير من 2019. ويمكن أن يعزى ذلك إلى تصحيحات السوقية التي حدثت على مدار العام الماضي بعد تسليم العديد من المشاريع بما في ذلك فلل 22 قيراط. وتشمل قائمة المناطق المرغوبة لشراء الفلل في دبي مجموعة من أبرز المناطق مثل الينابيع، وتلال الإمارات، ودبي هيلز استيت.

أما بالنسبة لشراء الشقق، فقد استمرت منطقة دبي مارينا تصدرها لقائمة المناطق الأكثر طلباً لشراء الشقق، مع استقرار متوسط سعر القدم المربع على 1,260 درهم خلال الربع الأول من عام 2020.

وبدورها، شهدت أسعار الشقق في مناطق وسط مدينة دبي، وأبراج بحيرات جميرا، وجزيرة النخلة استقراراً في متوسط سعر القدم المربع، الأمر الذي يشير إلى مزيد من التعافي في السوق العقاري. ومن ناحية أخرى، ظلت أسعار العقارات في مناطق مختلفة مثل الخليج التجاري، وقرية جميرا الدائرية، والمدينة العالمية مستقرة إلى حد ما مع انخفاضات هامشية في سعر القدم المربع بأقل من 5%.

وأشار تقرير موقع بيوت إلى استمرار كون منطقة المدينة العالمية الخيار الأفضل للمستثمرين في الشقق السكنية، حيث توفر المنطقة أعلى نسبة عائد على الاستثمار بمتوسط 9%، في حين كانت قرية جميرا الدائرية أفضل مناطق دبي للاستثمار في الفلل السكنية بمتوسط عوائد إيجارية تقدر بـ 6.5%.

وبالنظر إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، كانت 49.3% من إجمالي معاملات البيع المسجلة حتى منتصف شهر مارس للعقارات على المخطط أو قيد التنفيذ، وتركزت هذه المعاملات في مناطق أكويا أكسجين قرية جميرا الدائرية والتي يمتاز كلاً منهما بتوافر مرافق ونمط معيشي يتناسب مع الأجواء العائلية.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع ألبيزيا الواقع في منطقة أكويا أكسجين قد شهد نسبة طلباً متزايد من قبل المشترين المحتلمين الراغبين بشراء الفلل والتاون هاوس الفاخرة، في حين كان مشروع بانثيون ايليسي في قرية جميرا الدائرية الأكثر بحثاً على الموقع من قبل المشترين المحتملين للشقق الفاخرة على المخطط بحسب تقرير بيوت.

حافظت منطقة مردف على مكانها متصدرةً لقائمة أكثر المناطق المرغوبة لاستئجار الفلل وفقاً لتقرير بيوت عن سوق العقارات في دبي، مع بقاء الأسعار في معظم المناطق الأخرى دون تغييرات ملحوظة. وشهد متوسط إيجار الفلل المكونة من 3 غرف نوم في مردف انخفاضاً طفيفاً بنسبة 5.8% حيث وصل إلى 97 ألف درهم خلال الربع الأول من 2020 مقارنةً بـ 103 ألف درهم في الربع الماضي، بينما استمرت أسعار إيجارات الفلل المكونة من 4 و5 غرف نوم عند متوسط 119 ألف درهم و125 ألف درهم على التوالي.

وبالمثل، فقد سجلت مناطق جميرا، والينابيع، والمرابع العربية استقراراً مماثلاً في متوسط الإيجارات العقارية للفلل. وضمت قائمة أكثر المناطق المرغوبة لاستئجار الفلل السكنية كلاً من البرشا، وأكويا أكسجين، ودبي هيلز استيت، والريم، والتي شهد متوسط أسعارها بمعظمه انخفاضات طفيفة تراوحت بين 2-7%.

أما بالنسبة لاستئجار الشقق في دبي، فقد كانت قرية جميرا الدائرية الخيار المفضل للمستأجرين خلال الربع الأول من عام 2020، حيث سجلت معدلات أسعارها انخفاضات هامشية تراوحت بين 2% إلى 4%، وتوفر المنطقة شقق استوديو بأسعار إيجارات منافسة تصل إلى 34 ألف درهم، فيما كان متوسط إيجار الشقق بغرفة نوم واحدة 48 ألف درهم، وغرفتي النوم بمعدل يبلغ 70 ألف درهم.

ومن ناحية أخرى، استمرت المناطق الحيوية والمعروفة مثل بر دبي، والنهدة، ودبي مارينا، وديرةو واحة دبي للسيليكون، بالإضافة إلى دبي لاند، والخليج التجاري، والمدينة العالمية ووسط مدينة دبي، في جذب المستأجرين الراغبين باستئجار شقق في دبي.