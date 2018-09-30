أحد أهم أسرار التسويق الناجح هو التدقيق في التفاصيل! ما زلت أذكر تلك الحلويات الفاخرة التي جاء بها أحد أفراد الأسرة من دولة عربية، وكانت لذيذة الطعم، ولكن تم تغليفها بطريقة يصعب فتحها لدرجة أننا كنا نبحث أحياناً عن مقص أو سكين لفتح القرطاس الذي كان يغلفها!

لن نأخذ الموضوع من منظور مهني أو صناعي، فالبضاعة كانت فاخرة ولذيذة ولكن فتح التغليف الذي يلفها كان صعباً، وهذا يقودني إلى مقولة يشتهر بها الإنجليز، وهي مثل يبرز دور أمر مهم في التسويق وهو التدقيق في التفاصيل، وهي مقولة شهيرة لديهم مفادها أن "الشيطان يكمن في التفاصيل"، وهم بذلك يريدون القول إن مصادر الخطأ والمعوقات بل الكوارث أحياناً تكمن في التفاصيل الدقيقة، التي إذا أهملناها فقدنا الكثير من الجودة خلال رحلة الوصول إلى الأفضل.

وقد أدى موضوع بسيط وهو القرطاس المغلف للحلويات المذكورة أعلاه إلى التفكير مرتين في اقتنائها للأكل بسبب التغليف المبالغ فيه. الخطورة لا تكمن هنا في التغليف الذي يصعب فتح القرطاس، لكن الخطورة تكمن في عدم الانتباه لجزئية بسيطة قد تجعل من ذلك المنتج الرائع بضاعة يسهل اكتساحها في الأسواق لصالح المنافسين، إذ لو برز منتج آخر منافس ومشابه له وبتغليف أسهل لحظي برواج أكثر، خصوصاً أننا في أوضاع اقتصادية أقل ما يقال عنها إنها تنافسية.

والتفاصيل التي لا بد من التركيز عليها كثيرة، ولا يكاد يخلو منها مجال، لكن إذا تكلمنا عن حملات التسويق للمنتج على سبيل المثال، فهناك الكثير للشرح وأقل ما يمكن التنويه إليه هو التغليف السليم كما ذكرت، واختيار الكلمات المناسبة في الحملات التسويقية بعناية لتجنب تفاسير غير مرغوب بها، ولا بد أيضاً من اختيار الصور التي تعبر عن مضمون النص بدقة مع مراعاة المستويات المختلفة للجمهور المستهدف، لأن الصور وكما يقال، تحتوي على الكثير من الكلام، وبالتالي يجب اختيار هذا الكلام بدقة لتجنب النتائج العكسية، والأمثلة على ذلك كثيرة ولسنا بصدد استعراض أي منها فليس المجال هنا لذلك.

وليس هناك مقولة أفضل من تلك المقولة الانجليزية المذكورة أعلاه والتي تعكس واقع جهود فريق التسويق، الذي إن أهمل التدقيق في التفاصيل، نسف مجهود فريق عمل بالكامل وأدى ذلك إلى كساد بضاعة وخسارة مادية للشركة. ولذلك وصف الإنجليز التفاصيل كثغرات، يتسلل من خلالها الشيطان (أو الخطأ)، إيماناً منهم بأهمية التدقيق في التفاصيل، لإغلاق تلك الثغرات وتجنب المصائب والأخطاء الكارثية، وقد تنطبق مقولة التدقيق في التفاصيل هذه على كل الأعمال، إلا أن التسويق أحد أهم المجالات التي تتأثر بالتفاصيل، لأن نتائج عمل التسويق مرئية للجميع ومقروءة من الكل وتؤثر بشكل مباشر في المبيعات والأهداف الموضوعة، وللحديث بقية!