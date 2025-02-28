«ألفاريز آند مارسال»: بنوك الإمارات تواصل زخم الإقراض مع التركيز على كفاءة التكلفة

أعلنت «ألفاريز آند مارسال»، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، إصدار تقرير أداء القطاع المصرفي بدولة الإمارات للسنة المالية 2024، والذي تسلط فيه الضوء على عام إيجابي للقطاع المصرفي الإماراتي.

ويشير التقرير إلى تحقيق معظم البنوك في دولة الإمارات مستويات ربح قوية، وتحسناً في معدلات العوائد، مدفوعة بنمو قوي للإقراض ودخل الرسوم المرتفع.

وواصلت البنوك في دولة الإمارات تركيزها على كفاءة التكاليف وجودة الأصول، بينما بقيت نسبة التكلفة إلى الدخل دون 30.0%، في حين انخفضت تكلفة المخاطر لتبلغ مستوى متدنياً عند 0.5% (-25 نقطة أساس على أساس سنوي).

وارتفعت الأرباح المجمعة بنسبة 8.0% على أساس سنوي، مع تراجع ملحوظ شهدته مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 26.8% على أساس سنوي، على خلفية عمليات الاسترداد/ تخفيضات قيمة الأصول.

وأدى انخفاض إجمالي الربحية في العائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول إلى تراجع بمقدار 87 نقطة أساس، و6 نقاط أساس في السنة المالية 2024.

وشهد نمو الإقراض تسارعاً بلغ 12.6% على أساس سنوي بدعمٍمن قروض الأفراد (زيادة بنسبة 19.9% على أساس سنوي)، بينما لا تزال قروض الشركات والبيع بالجملة تشكل الحصة الأكبر من إجمالي دفتر القروض (55.5%)، وحافظت تعبئة الودائع على مستويات إيجابية بلغت 10.7%، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الودائع لأجل (زيادة بنسبة 11.1% على أساس سنوي) على خلفية بيئة معدلات الفائدة المرتفعة، في حين تحسنت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بشكل متوسط بنسبة (+0.8% على أساس سنوي)، ونتج عن سيناريو أسعار الفائدة المرتفعة ارتفاع العائد على الائتمان وتكلفة التمويل بنسبة 91 نقطة أساس و130 نقطة أساس على أساس سنوي على التوالي، وتراجع إجمالي صافي هامش الفائدة إلى 2.7%.

وقال أسد أحمد، المدير العام الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة «ألفاريز آند مارسال»: «شهد العام الماضي نمواً مستمراً في الإقراض، ويرجع ذلك اساسا إلى ارتفاع قروض الأفراد. وحافظت البنوك على مستويات جيدة لتعبئة الودائع، وأظهرت فعالية في كفاءة التكاليف وجودة الأصول».