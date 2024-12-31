ارتفعت حصيلة الديون المعدومة لبطاقات الائتمان في الولايات المتحدة خلال 2024، لتسجل أعلى مستوى منذ 14 عاماً في ظل ضعف الملاءة المالية للمستهلكين منخفضي الدخل بسبب التضخم.

ورد في تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز» استناداً لبيانات من «بنكريج داتا»، أنه تم شطب 46 مليار دولار من ديون بطاقات الائتمان في أمريكا التي مرت فترة طويلة على عدم سدادها خلال أول 9 أشهر من عام 2024.

وذكرت الصحيفة أن هذا يعد أعلى مستوى منذ عام 2010 في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وأن ذلك يشير إلى الضغوط التي يتعرض لها المستهلكون بعد سنوات من ارتفاع التضخم وتشديد الفيدرالي تكاليف الاقتراض. وقال «مارك زاندي» رئيس «مودي أنالتكس» في تعقيب للصحيفة على هذه البيانات، إن الأسر مرتفعة الدخل لا تواجه أية مشكلات، لكن الثُلث الأدنى دخلاً من بين المستهلكين الأمريكيين في وضع سيئ، ولا يدخرون أي أموال في الوقت الراهن.

وارتفعت أرصدة بطاقات الائتمان بشكل كبير، حيث زادت بمقدار 270 مليار دولار في عامي 2022 و2023، مما دفع إجمالي الديون المستحقة على بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة إلى أكثر من تريليون دولار لأول مرة في منتصف عام 2023.

وتسببت الأرصدة المرتفعة وأسعار الفائدة في أن يدفع الأمريكيون الذين لا يستطيعون سداد فواتير بطاقاتهم بالكامل 170 مليار دولار فوائد في الأشهر الـ12 المنتهية في سبتمبر.