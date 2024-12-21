«دبي الإسلامي» يطلق حملة جديدة لحساب الراتب

أعلن بنك دبي الإسلامي عن إطلاق حملة جديدة لحساب الراتب، بعد الإقبال الواسع الذي شهده العرض في وقت سابق، حيث ستقدم حملة تحويل الراتب لمتعاملي البنك، من المواطنين والمقيمين في الدولة، الباحثين عن تجربة مصرفية مميزة، مجموعة من المكافآت الحصرية والمزايا الإضافية القيّمة، في خطوة تعكس التزام البنك الدائم بتوفير حلول استثنائية تعود بالفائدة على متعامليه.

وتعد هذه الحملة واحدة من أكثر مكافآت الانضمام تنافسية في السوق، حيث سيحظى المتعاملون بفرصة الحصول على مكافأة انضمام تصل إلى 16 ألف درهم عند التقدم بفتح حساب تحويل الراتب الجديد إلى بنك دبي الإسلامي ضمن الحملة، والمباشرة بتحويل راتبهم إلى البنك.

وعلاوة على ذلك، يمكن للمتعاملين المنضمين لهذه الحملة الاستفادة من أحد التسهيلات التمويلية للبنك و/أو بطاقات الائتمان، التي تؤهلهم للتقدم بطلب الحصول على تمويل شخصي، تمويل للسيارات أو تمويل سكني. كما سيقدم البنك للمتعاملين، ممن تقدموا بفتح حساباتهم باستخدام القنوات الرقمية للبنك، مكافأة إضافية تصل إلى 15 % عند الانضمام.

وقال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي: كانت ردود الفعل على الحملة مشجعة للغاية، حيث قدمت الحملات السابقة تجربة مصرفية مجزية للمتعاملين. وتعد هذه الإنجازات دليلاً واضحاً على نجاح الحملة وفاعليتها وتحقيقها أهدافها المرجوة، وتعكس التزامنا المستمر بتقديم أرقى التجارب المصرفية لمتعاملينا من خلال إطلاق عروض قيّمة وفعالة. ويسعدنا أن نقدم من خلال المرحلة الجديدة للحملة مرونة أكبر ومزايا محسّنة ومكافآت رقمية حصرية تلبي الاحتياجات المتنوعة لمتعاملينا.