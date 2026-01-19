«أبوظبي الإسلامي» يطلق أول برنامج تمويل مفتوح إسلامي في الإمارات

عزز مصرف أبوظبي الإسلامي مكانته كمؤسسة رائدة في القطاع المالي الإسلامي، من خلال إطلاق أول برنامج للتمويل المفتوح، تماشياً مع مبادرة «الطارق» الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المصرف 2035 لتعزيز الابتكار الرقمي وتقديم خدمات مالية متكاملة للمتعاملين.

ويتيح برنامج التمويل المفتوح للعملاء إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية عبر واجهات برمجة التطبيقات (API)، مما يمنحهم شفافية أكبر وقدرة محسّنة على إدارة شؤونهم المالية واتخاذ قرارات مدروسة بما يتوافق مع احتياجاتهم وتفضيلاتهم. وتؤكد هذه المبادرة التزام المصرف بتطوير منظومة مصرفية رقمية متقدمة تركز على المتعامل وتضمن أعلى معايير الأمان.

وقال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «نفخر بكوننا من بين أوائل المصارف التي تتبنى التمويل المفتوح في الدولة، ونسعى من خلاله إلى دعم أجندة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لبناء نظام مالي أكثر شفافية وابتكاراً. هذه المبادرة ليست مجرد امتثال تنظيمي، بل فرصة استراتيجية لتعزيز القيمة المقدمة لمتعاملينا وشركائنا، بما يتوافق مع رؤيتنا لنكون المصرف الإسلامي الأكثر ابتكارًا وجاهزية رقمية عالمياً».

وقد نجحت المرحلة الأولى من البرنامج في تحقيق جميع المتطلبات التنظيمية والفنية، مع تنفيذ معاملات فعلية عبر منصات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في خطوة تؤكد جاهزية المصرف لتقديم تجربة مصرفية متكاملة وآمنة. ويخطط المصرف لتوسيع نطاق التمويل المفتوح في المستقبل لتعزيز التحكم المالي والشفافية، وتقديم خدمات رقمية متقدمة تشمل حسابات متعددة ومؤسسات مالية مرتبطة.