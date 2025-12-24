550 مليار دولار مبادرة استثمار استراتيجية بين اليابان وأمريكا



تستعد اليابان والولايات المتحدة لتسريع مبادرة استثمارية بقيمة 550 مليار دولار، تم الاتفاق عليها كجزء من اتفاقية تجارية أوسع لخفض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية أن الوزراء يتفقون على تسريع الاستعدادات للإعلان عن أول مشروع ضمن مبادرة الاستثمار الاستراتيجي في أقرب وقت ممكن.

وعُقد اجتماع لجنة التشاور لمناقشة المشروع الأول مساء الثلاثاء، بحضور وزير التجارة الياباني ريوسي أكازاوا، ووزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، ووزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، واستمر الاجتماع نحو ساعتين، بحسب البيان. وعقد الاجتماع الأول للمبادرة الأسبوع الماضي، إيذاناً ببدء عملية اختيار رسمية لآلية الاستثمار.

وبمجرد الانتهاء من المفاوضات بشأن لجنة التشاور، ستقدم اللجنة توصياتها إلى لجنة استثمارية برئاسة لوتنيك. وسيمنح ترامب الموافقة النهائية على الاستثمارات، بناءً على توصيات اللجنة. وقد تواجه اليابان عودة الرسوم الجمركية المرتفعة إذا لم تمول مشروعاً خلال 45 يوماً من قرارات ترامب.

وفي وقت سابق من هذا العام، هدد ترامب برفع الرسوم الجمركية على البضائع اليابانية إلى 25 %، ثم خفضها إلى 15 % لمعظم البضائع بعد موافقة اليابان على زيادة الاستثمار في الولايات المتحدة من خلال آلية بقيمة 550 مليار دولار.