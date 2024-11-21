«أبوظبي التجاري» يرفع تصنيفه إلى «AA» على مؤشر «إم إس سي آي»

أعلن بنك أبوظبي التجاري، عن رفع تصنيفه على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات «إم إس سي آي»، ليتقدم إلى فئة «الريادة» من درجة «A» إلى«AA».

ويأتي هذا الإنجاز البارز، ليسلّط الضوء على جهود البنك في مجال التمويل المستدام، والالتزام بتدابير العناية الواجبة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتبنّي أفضل إجراءات إدارة وأمن خصوصية بيانات العملاء، بالإضافة إلى اعتماد أرقى ممارسات الأعمال على مستوى القطاع المصرفي.

ويُعزى هذا التصنيف إلى جهود البنك المؤثرة في مجال تمويل المشاريع الصديقة للبيئة، حيث سجّل درجة 9.1 من 10 درجات، كما أنه يعكس مدى التزام البنك بممارسات التمويل المستدام، من خلال القيام بتمويل أنشطة ومشاريع مستدامة، بقيمة 47.5 مليار درهم، منذ عام 2021، فضلاً عن نجاحه في إصدار سندات خضراء بقيمة 4.2 مليارات درهم.

وأصدر البنك تقرير السندات الخضراء الثاني، الذي يوضح تأثير محفظة القروض الخضراء المؤهلة للبنك، والتي نمت بنسبة 84 %، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مع تقدير الانبعاثات الممولة التي تم تجنبها، بحوالي 1.8 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

علماً بأن التقرير تم تأكيده بشكل مستقل، وفقاً لإطار عمل السندات الخضراء الخاص بالبنك، استناداً إلى مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال.

ويشكل إصدار تقرير السندات الخضراء جزءاً من استراتيجية بنك أبوظبي التجاري، الرامية إلى المساهمة في دعم انتقال دولة الإمارات إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية.

ويفخر البنك بانضمامه إلى مبادرة «التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر»، التابعة للأمم المتحدة، والذي يضم أكثر من 140 بنكاً عالمياً رائداً، بأصول إجمالية تتجاوز 74 تريليون دولار، ملتزمين بتمويل العمل المناخي، وتقليل انبعاثاتهم، بما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس.

وقال علاء عريقات الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «إن ارتقاء تصنيف البنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، يجسد التزامنا المستمر بتبنّي أرفع ممارسات الاستدامة في القطاع المصرفي.

وانطلاقاً من مكانة بنك أبوظبي التجاري كمؤسسة مصرفية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فنحن حريصون على مواصلة دورنا الحيوي في هذا الإطار، ونسعى لتعزيز الأثر الإيجابي لأعمال البنك، بما يصب في مصلحة كافة الأطراف المعنية بأعمالنا».