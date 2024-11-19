«الإمارات دبي الوطني» يطلق عروض صرف العملات الأجنبية مجدداً

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن إطلاق نسخته الجديدة من عرضه الترويجي الضخم لعملاء صرف العملات الأجنبية، بجوائز نقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى 3 ملايين درهم.

وفي إطار العرض الترويجي الذي يستمر ثلاثة أشهر من 15 نوفمبر 2024 إلى 15 فبراير 2025، يحظى العملاء الأفراد الذين يقومون بإجراء أي معاملة لصرف العملات الأجنبية من خلال خدمة التحويل المباشر «دايركت ريمت».

وتحويل العملات، والتحويلات المالية الدولية، بفرصة الفوز بـ115 جائزة مضمونة يومياً و35 جائزة شهرياً بقيمة إجمالية تبلغ 3 ملايين درهم. وكلما زاد عدد معاملات صرف العملات الأجنبية، زادت معها فرصهم للفوز بجوائز قيمة.

وفي هذا السياق، قال يوسف سعيد محمد، رئيس الخدمات المصرفية المميزة والخدمات الشخصية في بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا أن نعلن عن إطلاق نسخة جديدة من عرضنا الترويجي الضخم لعملاء صرف العملات الأجنبية.

وباعتبارنا بنكاً وطنياً رائداً في المنطقة، فإننا نحرص دائماً على أن نقدم لعملائنا مجموعة من المنتجات الآمنة والمبتكرة والمريحة على قنواتنا الرقمية بما يدعم متطلبات صرف العملات الأجنبية بأسعار تنافسية. ونتطلع من خلال هذا العرض الترويجي، إلى دعوة عملائنا للمشاركة ومكافأتهم بجوائز قيمة على جميع احتياجاتهم الشخصية من صرف العملات الأجنبية».