«أبوظبي كاتاليست بارتنرز» تعلن عن شراكة استراتيجية مع «انفست اندستريال»

أعلنت شركة «أبوظبي كاتاليست بارتنرز»، المشروع المشترك بين شركتي «مبادلة كابيتال» و«ألفا ويف جلوبال» والمعنية بدعم تطوير سوق أبوظبي العالمي، عن توقيع شراكة استراتيجية مع «انفست اندستريال»، إحدى مجموعات الاستثمار المستقلة الرائدة في أوروبا التي تدير أصولاً بقيمة 15 مليار يورو، والتي أسهمت - منذ أن أسستها عائلة بونومي عام 1990 - في نمو وتطور العديد من الشركات العاملة في القطاعات الصناعية والاستهلاكية.

وكانت «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» قد شاركت في الإغلاق الأول لصندوق الأسهم الخاصة الثامن لـ«انفست اندستريال»، وسيتبع الصندوق استراتيجية الاستحواذ التي وضعتها الأخيرة والتي تركز على الملكية النشطة لحفز النمو والربحية. وتتضمن الركائز الرئيسية لهذه الاستراتيجية التوسع الدولي، وإعادة التموضع الصناعي، وعمليات الاستحواذ الإضافية، وذلك بالاعتماد على الخبرة الواسعة للشركة في تأسيس وإدارة وبيع الشركات الصناعية.

وقال كل من ماكسيم فرانزيتي وفاطمة النعيمي، الرئيسين المشاركين في مبادلة كابيتال سولوشنز: «سعداء بشراكتنا مع (انفست اندستريال) في صندوقها الاستثماري الثامن، بينما تواصل مسيرة نجاحها الممتدة على مدار 30 عاماً.

ومع إنشاء مكتبها الدولي الثامن في مربعة سوق أبوظبي العالمي كمقرٍ رئيسي للشركة في منطقة الشرق الأوسط، ستلعب أبوظبي دوراً محورياً في ربط شبكة مكاتب (انفست اندستريال) الأوروبية والآسيوية، ما ينعكس إيجاباً على توافد الشركات الرائدة والمواهب الاستثنائية والشراكات الاستراتيجية إلى الإمارة والمنطقة بشكل عام».

تركز «انفست اندستريال» على إقامة شراكات استراتيجية مع الشركات العائلية والشركات العالمية التي تدير علامات تجارية مرموقة ذات إمكانات نمو كبيرة. وتتمركز العديد من الشركات المنضوية ضمن محفظة «انفست اندستريال» في إيطاليا وإسبانيا، وتتمتع الشركة بانتشار أوسع في أسواق الولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا.