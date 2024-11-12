«الإمارات دبي الوطني» يطلق الدفعة الثالثة من برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني الدفعة الثالثة من برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية (NDTI)، المصمم خصيصاً لرواد التكنولوجيا المالية الإماراتيين. وبدعم من «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي.

وشركات أخرى عالمية في المجال مثل «فيزا» و«مايكروسوفت» و«دل تكنولوجيز»، حقق البرنامج في نسختيه السابقتين نجاحاً كبيراً، وأثمر عن خلق فرص تحويلية للجيل القادم من مبتكري التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات.

وتقام الدفعة الثالثة من البرنامج بدعم من «إنوفيشن هب»، وتستمر لفترة تمتد من ستة إلى ثمانية أسابيع في مبنى «إنوفيشن ون» في مركز دبي المالي العالمي، وستضم مجموعة مختارة من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، التي أسسها ويديرها مواطنون إماراتيون.

وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية، بالتعاون مع «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي.

ويسهم البرنامج في تحقيق نتائج متميزة من خلال حفز النمو الاقتصادي لدولة الإمارات وتعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية. وإننا نتطلع لاستقبال الدفعة الجديدة التي ستواصل تحقيق الزخم عبر مجموعة من الحلول المبتكرة والتميز الريادي».

وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «نرحب بالدفعة الثالثة من برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية.

ولا تقتصر الغاية من هذه المبادرة - التي تقام بالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني - على تمكين الجيل القادم من المواهب الرقمية فحسب، وإنما تؤكد كذلك التزام مركز دبي المالي العالمي بحفز الابتكار والتميز في القطاع المالي. ومن خلال رعاية المواهب المحلية نمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقاً وتقدماً من الناحية التكنولوجية في الدولة».