231 مليون درهم صافي أرباح «المصرف» بنمو 22 % في 2024

أعلن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف) عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 حيث حقق أرباحاً صافية بلغت 231.3 مليون درهم لعام 2024، مقارنة بأرباح صافية بلغت 189.4 مليون درهم في العام 2023، أي بزيادة قدرها 22%.

وقال فرحات عمر بن قدارة، رئيس مجلس إدارة المصرف: «نتطلع إلى العام 2025 بثقة وتفاؤل، حيث نرى فرصاً واعدة للنمو في ظل الأداء القوي لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وسنواصل تطبيق استراتيجياتنا الطموحة للتحول الرقمي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق النمو المستدام».

وقال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف: «تؤكد النتائج المالية الإيجابية التي حققها المصرف على أنه ماضٍ بثبات في مسيرة النمو المستدام.

سوف نواصل التركيز على زيادة الإيرادات وتقديم المنتجات والخدمات التي تتناسب مع رغبات العملاء والاستثمار في أحدث تقنيات التحول الرقمي مع التركيز المستمر على تحسين تجربة العملاء».