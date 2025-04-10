743 ملياراً استثمارات بنوك الإمارات في يناير

سجلت استثمارات البنوك العاملة في الإمارات زيادة 1% على أساس شهري بواقع 7.3 مليارات درهم خلال يناير الماضي، لتصل استثماراتها التراكمية إلى 742.9 مليار نهاية يناير 2025، فيما وصلت نسبة الارتفاع السنوي إلى 16.1% مقارنة بنهاية يناير 2024.

وأظهرت مؤشرات مصرفية للمصرف المركزي، ارتفاع استثمارات البنوك في الأوراق المالية إلى 332.3 مليار درهم نهاية يناير بنمو سنوي 26.1%.

وشهدت استثمارات البنوك في الأسهم ارتفاعاً على أساس سنوي 19.4% رغم تراجعها على أساس شهري 1.5% لتستقر عند 19.1 مليار درهم.

وسجل إجمالي الائتمان 9.5% نمواً سنوياً إلى 2.186 تريليون درهم، وارتفع إجمالي الودائع 11.8% فوق 2.84 تريليون درهم.

ونمت الأصول المصرفية 11% على أساس سنوي و0.1% على أساس شهري لتتجاوز 4.562 تريليونات درهم بنهاية يناير.

وارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS) خلال يناير الماضي بنسبة تخطت 18% لتتجاوز 1.786 تريليون درهم، موزعة بواقع 1.109 تريليون درهم تحويلات نفذتها البنوك، ونحو 677.64 مليار درهم نفذها المتعاملون.

وأظهرت إحصائية العمليات المصرفية ارتفاع قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها، وصول قيمة الشيكات المتداولة خلال يناير الماضي إلى 118.48 مليار درهم على 1.956 مليون شيك.

وبلغت قيمة السحوبات النقدية من «المركزي» خلال يناير 19.929 مليار درهم والإيداعات نحو 15.217 مليار درهم.