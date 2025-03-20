«إتش إس بي سي» يطلق حلاً لإدارة السيولة النقدية

أطلق بنك إتش إس بي سي حلاً لإدارة السيولة النقدية في الإمارات، معززاً بذلك التزام البنك بدعم العملاء من الشركات والمؤسسات في استكشاف الاقتصاد الرقمي سريع التطور للدولة. ويتيح هذا الحل الرقمي لإدارة السيولة النقدية الإمكانية لعملاء البنك من الشركات والمؤسسات لأتمتة إدارة السيولة النقدية داخل الدولة بشكل يومي وعلى مدار الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية.

ومن خلال دمج الأرصدة الموجبة والسالبة لمختلف الحسابات المصرفية لدى HSBC ضمن حساب واحد، فإن هذا الحل يساعد العملاء على تحسين سيولتهم النقدية، وخفض تكاليف الاقتراض، وتعزيز مرونتهم المالية.

ومن خلال منصة للخدمة الذاتية «لحلول HSBC للسيولة العالمية»، يمكن للعملاء الآن إدارة وتعديل معاملات تنفيذ عمليات الحسابات الوسيطة والمعاملات المتبادلة بين الشركات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن منطقة الشرق الأوسط تعتبر من أسرع أسواق المدفوعات الفورية نمواً على المستوى العالمي، ومن المتوقع أن يصل السوق إلى 2.6 مليار دولار بحلول 2027، وتتصدر دولة الإمارات هذا التوجه.