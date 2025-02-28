«الإمارات دبي الوطني» يسرع تبني المدفوعات الرقمية بالتعاون مع «ماستركارد»

وقع بنك الإمارات دبي الوطني اتفاقية استراتيجية مع ماستركارد، لتعزيز حلول الدفع الرقمي الخاصة بالبنك.

كجزء من الاتفاقية سيعتمد بنك الإمارات دبي الوطني خدمات منصة «Mastercard Gateway» ضمن منصة خدمة الدفع «بنك الإمارات دبي الوطني باي» لدعم إجراء المعاملات بشكل سريع وآمن وسلس في جميع أنحاء المنطقة، ليصبح أول بنك معالج للمدفوعات على مستوى العالم يقدم تقنية الذكاء الاصطناعي «Brighterion AI» من ماستركارد من خلال هذا التكامل.

وقال أنيث دانيال، رئيس المعاملات المصرفية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: ملتزمون من خلال منصة خدمة الدفع «بنك الإمارات دبي الوطني باي» بإعادة تعريف مستقبل المدفوعات، من خلال تعزيز الابتكار وبناء شراكات استراتيجية تدفع عجلة التقدم.

ويُعد تعاوننا مع خدمات منصة «Mastercard Gateway» خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث يمكننا من تقديم حلول دفع متطورة وقابلة للتوسع وآمنة للشركات. وقالت جينا بيترسن سكايرم، مديرة ماستركارد في دولة الإمارات وسلطنة عمان: «في ماستركارد نحن ملتزمون بدفع وتعزيز الابتكار في مجال المدفوعات والاستفادة من التقنيات المتقدمة الخاصة بنا، لمساعدة شركائنا في بناء مستقبل رقمي مزدهر. ويمثل هذا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني خطوة جديدة ومهمة لتعزيز شراكتنا طويلة الأمد.

وكجزء من هذه الاتفاقية نفخر بوضع خدمات «Mastercard Gateway» المبتكرة، التي حازت جائزة أفضل بوابة دفع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من مجلة «MEA Finance» لثلاث سنوات متتالية، في متناول بنك الإمارات دبي الوطني».