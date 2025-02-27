7.1 مليارات عطاءات مزاد صكوك الخزينة الإسلامية في فبراير

أعلنت وزارة المالية، بصفتها الجهة المصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج مزاد صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk» المقومة بالدرهم الإماراتي، بقيمة 1.1 مليار درهم لشهر فبراير، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية للربع الأول لعام 2025، كما تم نشره على موقع الوزارة.

وشهد مزاد برنامج صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل الثمانية بنوك الموزعين الأساسيين على الشريحة المستحقة في أغسطس 2028، والشريحة المستحقة في سبتمبر 2029، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 7.1 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.5 مرات.

ويظهر نجاح المزاد في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق، والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق 4.18 % للشريحة المستحقة في أغسطس 2028، و4.21 % للشريحة المستحقة في سبتمبر 2029، وذلك بفارق نقطة أساس واحدة عن سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة، وذلك في وقت الإصدار.