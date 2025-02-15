مصرف عجمان ينال شهادتي «أيزو»

نجح مصرف عجمان في نيل شهادتي أيزو 9001:2015 وأيزو 10002:2018 في اختبار تدقيق المراقبة 2 الذي أجرته تي يو في راينلاند في 31 ديسمبر 2024.

وهنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، الفريق على هذا الإنجاز البارز، مشيداً بجهودهم في الحفاظ على معايير التميز التي يتبناها المصرف.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «يعكس حصولنا على شهادتي الأيزو المرموقتين التزامنا المستمر بالتميز في خدماتنا المصرفية وتجارب عملائنا، ويشهد على تفاني كامل فريقنا وجهوده الحثيثة، وبشكل خاص قسم الشؤون التكنولوجية والرقمية.

نؤمن في مصرف عجمان بأن الجودة والابتكار متلازمان، وسنواصل رسم معايير جديدة من خلال تقديم خدمات مصرفية رائدة تتمحور حول احتياجات العملاء».