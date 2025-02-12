8.16 مليارات درهم صافي أرباح «دبي الإسلامي» في 2024

أعلن بنك دبي الإسلامي، أمس، نتائجه للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024، حيث سجلت الأرباح للمجموعة (ما قبل الضريبة) نمواً بنسبة 27% على أساس سنوي، لتصل إلى 9 مليارات درهم.

بينما بلغ صافي الأرباح للمجموعة 8,16 مليارات درهم، بنمو نسبته 16% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الدخل 23,34 مليار درهم مقارنة مع 20,14 ملياراً للفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 16% على أساس سنوي.

يبلغ إجمالي الموجودات الآن 345 مليار درهم، بزيادة نسبتها 10% على أساس سنوي. ووصلت ودائع المتعاملين إلى 249 مليار درهم، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما يفوق 38.1% من قاعدة ودائع المتعاملين، بارتفاع بلغ 130 نقطة أساس مقارنة مع 36.8% بنهاية عام 2023.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: حققت دولة الإمارات أرقام نمو قياسية في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية خلال العام الماضي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً جيداً يسلط الضوء على القيادة القوية والتوجيهات الاستراتيجية لقادة الدولة وخارطة الأعمال التي وضعوها للبلاد.

وبفضل الأسس الاقتصادية القوية التي تتماشى مع الاتجاهات الدولية، والمدعومة بالمعرفة والابتكار، يسير اقتصاد الدولة المتنوع على الطريق الصحيح لتحقيق نمو مستدام في السنوات القادمة. وأوضح أن دبي تعزيز اقتصادها خلال عام 2024 مع تسجيل نمو في جميع المجالات الرئيسية للاقتصاد، بما في ذلك الأسواق المالية المحلية.

وأظهرت الإمارة نمواً قوياً في قطاعات العقارات والسياحة والتجارة والخدمات المصرفية، لتعزز مكانتها كمركز أعمال رائد على مستوى العالم، تدعمه مشاريع تحويلية وفرص اقتصادية متنامية.

وأضاف: لطالما سعينا في بنك دبي الإسلامي إلى تحقيق النمو من خلال الابتكار والتقدم المستمر بما يتماشى مع التزامنا بأجندة النمو الاقتصادي لإمارة دبي. وجاءت نتائجنا المتميزة التي حققناها هذا العام لتثبت مكانة البنك كرائد لا منازع له في القطاع المالي.

وتؤكد الثقة الكبيرة التي يضعها مجتمع المستثمرين العالميين في امتياز البنك والتحسن القوي الذي حققه في مختلف التصنيفات ومحافل التكريم من قبل الأطراف المعنية، الدور الحيوي للبنك وقيمة ما نقدمه للقطاع المصرفي في الإمارات.

من جانبه، قال د. عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: يتسم القطاع المصرفي في دولة الإمارات بالقوة والمتانة، ليؤكد مكانته الراسخة كأكبر قطاع مصرفي على مستوى المنطقة.

وتستمر الميزانيات العمومية في التوسع على مستوى القطاع، ما يعكس النمو السريع للأنشطة التجارية المحلية بما يتماشى مع أجندات النمو الاقتصادي لتحويل وتسريع التقدم الاقتصادي لدولة الإمارات.

وأضاف: سجل عام 2024 مستوى قياسياً جديداً لبنك دبي الإسلامي، حيث حققت موجوداتنا المدرة للدخل نمواً بنسبة 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 295 مليار درهم، وارتفعت الميزانية العمومية باتجاه مماثل لتصل إلى 345 مليار درهم، متجاوزة التوجهات للعام.

وشهد النمو دعماً إضافياً من خلال إجمالي الاكتتابات الجديدة، والتي تجاوزت 100 مليار درهم خلال العام، وهو إنجاز كبير في ظل بيئة شديدة التنافسية.

وحقق البنك خلال العام الفائت تقدماً كبيراً في تعزيز أعماله وعملياته على مستوى المؤسسة بأكملها، فقام بتعزيز موارده، والاستثمار بشكل مكثف في مجالات الابتكار، بما في ذلك تحديث منصاتنا التكنولوجية لتلبية احتياجات الاقتصاد الرقمي سريع النمو.

وأشار إلى أن العالم ينظر اليوم إلى الإمارات باعتبارها دولة بلا حدود لطموحاتها، فلا يوجد حد لقدراتها وما يمكن إنجازه. وقد غرست قيادة الدولة ثقافة مبنية على التفهم والانفتاح داعية العالم للانضمام والمساهمة في مسيرة نمو البلاد وازدهارها.

لقد كان هذا النهج الذي سرنا عليه ليشكل الأسس التي وضعنا عليها الأجندة التقدمية لبنك دبي الإسلامي، حيث نواصل البحث عن فرص جديدة لأعمالنا في السنوات القادمة.