أرباح بنوك دبي ترتفع 8.5 % إلى 43.3 مليار درهم

حققت بنوك دبي، ارتفاعاً في الأرباح الصافية خلال عام 2024، بنسبة بلغت 8.5 % لتصل إلى 43.3 مليار درهم، مقابل 39.9 مليار درهم خلال عام 2023.

استحوذ بنك «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن سجل نمواً بنسبة 7 %، حيث حقق البنك أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 27.1 مليار درهم للعام 2024، مستفيداً من توسيع نطاق حضوره الإقليمي وتوسيع نطاق أنشطته في مجال إدارة الثروات.

وبلغت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بعد الضريبة 23 مليار درهم في 2024 (شاملة أرباح الإمارات الإسلامي)، فيما اقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح بقيمة 100 فلس للسهم.

الإمارات الإسلامي

وحقق مصرف الإمارات الإسلامي، أرباحاً قياسية بلغت 3.1 مليارات درهم خلال 2024، وذلك قبل احتساب الضرائب أي بزيادة بنسبة 46 % مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفع صافي الربح ليسجل رقماً قياسياً بلغ 2.8 مليار درهم، بزيادة 32 %.

بنك المشرق

وسجل بنك المشرق صافي ربح بنحو 9 مليارات درهم خلال العام 2024 بزيادة وصلت إلى حوالي 4 % مقارنة بعام 2023، وذلك بعد دفع ضرائب بقيمة 869 مليون درهم، وبلغ صافي أرباح المشرق قبل الضريبة نحو 9.9 مليارات درهم بزيادة 12 % في عام 2024.

دبي الإسلامي

وأعلن بنك دبي الإسلامي أن أرباحه الصافية بلغت 8.16 مليارات درهم خلال عام 2024، مقارنة مع 7 مليارات درهم خلال عام 2023.

وكشف البنك أن مجلس الإدارة اقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 45 فلساً للسهم الواحد مشروطاً بموافقة الجمعية العمومية لمساهمي البنك. وكان بنك دبي الإسلامي قد قام بتوزيع 45 فلساً للسهم الواحد أيضاً عن العام 2023.

دبي التجاري

سجل «دبي التجاري» نمواً في صافي الأرباح بنسبة 20 % لتصل إلى 3.029 مليارات درهم بنهاية عام 2024، قياساً بأرباح قدرها 2.65 مليار درهم تم تحقيقها خلال عام 2023.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 50.74 % ما يعادل 50.74 فلساً لكل سهم عن عام 2024، وهذا أعلى 14 % مقارنة بتوزيعات 2023 التي كانت 44.38 فلساً للسهم.