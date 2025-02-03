فؤاد محمد رئيساً تنفيذياً جديداً لـ«المصرف»

أعلن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف» تعيين فؤاد محمد رئيساً تنفيذياً جديداً للمصرف، في خطوة تهدف إلى دعم مسيرة الابتكار، وتحقيق نمو مستدام، يعزز مكانته في القطاع المصرفي محلياً وإقليمياً.

ويتمتع فؤاد محمد بخبرة متميزة، تمتد لأكثر من 25 عاماً في القطاع المصرفي والمالي، في عدد من المؤسسات الكبرى على المستويين المحلي والإقليمي.

وقبل انضمامه إلى المصرف شغل فؤاد منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك الإمارات الإسلامي، كما تولى عدة مناصب قيادية بارزة أخرى، بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي للعمليات وعضو مجلس الإدارة في بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، ونائب رئيس إدارة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في بنك الإمارات دبي الوطني.

وخلال مسيرته المهنية تولى مسؤوليات قيادية في مجالات الابتكار الرقمي، إدارة المشاريع الكبرى، وتطوير التطبيقات التكنولوجية، التي أسهمت في تحسين تجربة العملاء، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.