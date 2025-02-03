56.1 مليار درهم أرباح 12 بنكاً في 2024 بنمو 12.2 %

ارتفع صافي أرباح 12 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال المحلية إلى 56 ملياراً و100 مليون درهم خلال العام الماضي، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة مستفيدة من انتعاش الاقتصاد الوطني.

وأظهر مسح لـ«البيان»، استناداً إلى إفصاحات البنوك المدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024 زادت بنسبة 12.2 % أو ما يعادل 6.1 مليارات درهم، مقابل أرباح صافية بلغت 49 ملياراً و970 مليون درهم خلال عام 2023.

وبلغت أرباح 5 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي نحو 35 ملياراً و900 مليون درهم في عام 2024، بزيادة 10.5 % مقابل 32 ملياراً و470 مليون درهم في عام 2023. ووصلت أرباح 7 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الماضي إلى 20 ملياراً و160 مليون درهم بزيادة بمقدار 15.4 % مقارنة بأرباح بقيمة 17 ملياراً و470 مليون درهم في عام 2023.

الإمارات دبي الوطني

واستحوذ بنك «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن سجل نمواً بنسبة 7 %، حيث حقق البنك أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 27.1 مليار درهم للعام 2024 مستفيداً من توسيع نطاق حضوره الإقليمي وتوسيع نطاق أنشطته في مجال إدارة الثروات. وبلغت الأرباح بعد الضريبة 23 مليار درهم في 2024 (شاملة أرباح الإمارات الإسلامي)، في حين اقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح بقيمة 100 فلس للسهم.

المشرق

وحقق بنك المشرق صافي ربح بنحو 9 مليارات درهم خلال عام 2024 بزيادة وصلت إلى نحو 4 % مقارنة بعام 2023، وذلك بعد دفع ضرائب بقيمة 869 مليون درهم. وبلغ صافي أرباح المشرق قبل الضريبة نحو 9.9 مليارات درهم بزيادة 12 % في عام 2024.

أبوظبي التجاري

ونمت الأرباح الصافية لـ«أبوظبي التجاري» بنسبة 15 % إلى 9.42 مليارات درهم عن عام 2024، و2.57 مليار درهم عن الربع الرابع من عام 2024 بارتفاع 5 %. وسجل البنك أرباحاً بلغت 10.58 مليارات درهم قبل الضريبة عن عام 2024 بارتفاع بنسبة 26 %، و2.88 مليار درهم عن الربع الرابع من عام 2024 بارتفاع 15 %.

أبوظبي الإسلامي

وزاد صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 16 % إلى 6.1 مليارات درهم بعد الضريبة خلال عام 2024، مقارنة مع 5.25 مليارات درهم في عام 2023. وحقق البنك أداء قياسياً قبل الضريبة، إذ وصلت أرباحه إلى 6.9 مليارات درهم، بزيادة 26 % على أساس سنوي.

دبي التجاري

وسجل «دبي التجاري» نمواً في صافي الأرباح بنسبة 20 % لتصل إلى 3.029 مليارات درهم بنهاية عام 2024، قياساً بأرباح قدرها 2.65 مليار درهم تم تحقيقها خلال عام 2023.

وأوصى مجلس إدارة بنك دبي التجاري بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 50.74 %، ما يعادل 50.74 فلساً لكل سهم عن عام 2024، وهذا أعلى 14 % مقارنة بتوزيعات 2023 التي كانت 44.38 فلساً للسهم.

الإمارات الإسلامي

وحقق مصرف الإمارات الإسلامي أرباحاً قياسية بلغت 3.1 مليارات درهم خلال 2024، وذلك قبل احتساب الضرائب، أي بزيادة 46 % مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفع صافي الربح ليسجل رقماً قياسياً بلغ 2.8 مليار درهم، بزيادة 32 %.

رأس الخيمة الوطني

وقفز صافي أرباح بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 16 % على أساس سنوي، بصافي ربح بعد الضريبة بقيمة 2.1 مليار درهم، محققاً إنجازاً تاريخياً كأعلى دخل على الإطلاق بقيمة 4.7 مليارات درهم، وبزيادة سنوية قدرها 7 %، مع تجاوز إجمالي قروض وسلف العملاء 50 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19 % على أساس سنوي.

الشارقة الإسلامي

وتمكن مصرف الشارقة الإسلامي من تحقيق صافي أرباح بعد الضريبة بلغ 1.05 مليار درهم بزيادة قدرها 24.5 %، واقترح مجلس الإدارة زيادة نسبة التوزيعات النقدية إلى 15 % مقارنة بنسبة

10 % في العام السابق، وذلك لموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة المقبل.

الفجيرة الوطني

ونجح بنك الفجيرة الوطني في رفع أرباح صافية بعد الضريبة بنسبة 13.2 % وصولاً إلى 850.1 مليون درهم للعام، مع رسوم ضريبة الشركات البالغة 84.7 مليون درهم.

أم القيوين الوطني

وحقق بنك أم القيوين الوطني صافي ربح بعد الضريبة بلغ 506.03 ملايين درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بصافي ربح 502.6 مليون درهم في 2023.

مصرف عجمان

وأعلن مصرف عجمان تحقيقه أرباحاً سنوية هي الأعلى في تاريخه، خلال عام 2024، قدرها 400.65 مليون درهم «الربح بعد الضريبة»، مسجلاً نمواً بنسبة 213 % مقارنة بصافي خسائر قدره 390.36 مليون درهم خلال عام 2023.

التجاري الدولي

في حين سجل البنك التجاري الدولي أرباحاً صافية بقيمة 201.85 مليون درهم في 2024 بنمو 18 % مقارنة مع 170.64 مليون درهم في 2023.