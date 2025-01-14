الإمارات مركز عالمي لإدارة الثروات

أكدت منصة «Hubbis» العالمية أن الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً لإدارة الثروات، ما يتيح فرص نمو هائلة لمختلف الشركات والمستثمرين. وكشفت المنصة عن وجود عاملين رئيسيين يقودان هذا النمو وهما: تدفق الأفراد ذوي الثروات الفائقة إلى الإمارات، والتركيز المستمر للدولة على الابتكار المالي.

وأشارت في تقرير إلى أن التغييرات التنظيمية، مثل التحولات الضريبية في دول مثل بريطانيا، تسهم في تسريع هذا الاتجاه؛ بالإضافة إلى ذلك، تعزز التطورات الجيوسياسية ونهج الإمارات الداعم للأعمال من مكانتها كوجهة مفضلة لنقل الثروات.

وأكد أن الإمارات تعزز مكانتها كمركز مالي عالمي، يستهدف فئات ديموغرافية جديدة، بما في ذلك الثروات الناشئة والأسر ذات الروابط العالمية، كما تسعى إلى جذب العملاء الذين يتطلعون إلى إنشاء أو توسيع مكاتبهم العائلية العالمية في الإمارات، بما يتماشى مع رؤيتهم للاندماج المالي العالمي، مؤكدة أن الإمارات تعزز سمعتها كمركز للمحترفين رفيعي المستوى.

وأكدت أن هناك اهتماماً متزايداً بالأسواق الخاصة، مدفوعاً بنقل الثروات بين الأجيال والتركيز المتصاعد على الاستثمارات التي تراعي معايير الحوكمة.