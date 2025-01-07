تحالف يستحوذ على أغلبية «نيوباي» من المشرق بـ 385 مليون دولار

أعلن بنك المشرق إتمام عملية بيع حصة الأغلبية في «نيوباي» NEOPAY، الشركة المتميزة بنموها السريع في الإمارات في تقديم حلول الدفع الرقمية بـقيمة 385 مليون دولار.

وكانت آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد، الشركة العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة، وشركة ديجي بايز Dgpays، وهي شركة رائدة مقدمة لتكنولوجيا البنية التحتية المالية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أعلنتا في 13 سبتمبر 2024، عن موافقتهما على صفقة الاستحواذ هذه.

وبموجب هذه الصفقة، سيحتفظ المشرق بحصة أقلية مؤثرة في «نيوباي»، في إطار التزامه بدعم النمو المستمر للشركة. وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية محطة مهمة في مسيرة نمو شركة نيوباي التي تتطلع إلى تعزيز حضورها في قطاع المدفوعات الرقمية ودخول أسواق جديدة وتعزيز عروض خدماتها المبتكرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

الجدير بالذكر أن استكمال صفقة الاستحواذ هذه يجسّد التوافق الاستراتيجي بين آركابيتا وديجي بايز والمشرق، ويبرز التزامهم المشترك بتحفيز الابتكار والنمو في قطاع المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.