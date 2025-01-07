«فاررو فينتشرز» لإدارة الأصول العائلية توسّع أعمالها في دبي

أعلنت شركة «فاررو فينتشرز»، الشركة الأم لشركة فاررو كابيتال المتخصصة في إدارة الأصول العائلية، توسع أعمالها من خلال تعيينات جديدة في دبي، وسنغافورة.

وفي دبي، عينت «فاررو كابيتال» رشمي فاسواني مديراً إدارياً ومديراً للعلاقات، إضافة إلى مانشا ماثاني في منصب المدير المساعد، وسيعمل كلاهما تحت إشراف راجيف غارج، الرئيس التنفيذي.

وتتمتع فاسواني بخبرة تزيد على 22 عاماً في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، حيث شغلت سابقاً مناصب رفيعة في «إل جي تي بنك» و«يو بي بي». أما ماثاني، فلديها أكثر من عشر سنوات من الخبرة في إدارة الثروات، حيث عملت في كل من «دويتشه بنك» في سنغافورة و«سيتي بنك» في إندونيسيا.

وفي سنغافورة، قامت «فاررو كابيتال» بتعيين جيسيكا ليو في منصب المدير المساعد، وكادن تان في منصب المساعد، وتتمتع ليو بخبرة تزيد على 12 عاماً في إدارة الثروات، حيث عملت في مؤسسات مالية عالمية مثل «سيتي بنك الخاص» و«كريدي سويس» و«بنك سنغافورة»، أما تان، فهي تتمتع بخبرة تزيد على 11 عاماً في مجالات الأسهم الخاصة والعائلات متعددة الجنسيات ورأس المال المغامر.

وقال همانت توكر، المؤسس المشارك الرئيس التنفيذي لشركة فاررو كابيتال: «إن التعيينات الجديدة تضعنا في موقع أفضل لخدمة عملائنا بفاعلية، من خلال تقديم حلول مخصصة تلبي احتياجاتهم الفريدة، وستساعدنا خبراتهم المشتركة في التنقل بين المتطلبات المتطورة لعملائنا العالميين».