«تك بوليون»: الاستثمار المصرفي في الإمارات بوابة النمو المالي

أكد موقع «تك بوليون» الإخباري في أحدث تقرير أن الإمارات تمثل مركزاً جذاباً لتطوير قطاع الاستثمار المصرفي، بفضل بيئتها المواتية للأعمال، وموقعها الاستراتيجي المتميز.

وقال الموقع، إن الإمارات تحولت إلى مركز مالي رائد في منطقة الشرق الأوسط، حيث استقطبت اهتمام المستثمرين العالميين والشركات نحو سوقها؛ فمن بين المراكز المالية المختلفة في الدولة يعد مركز دبي المالي العالمي أبرز وجهة للاستثمار المصرفي والأنشطة المرتبطة بأسواق رأس المال.

وأضاف: «يلعب الاستثمار المصرفي دوراً محورياً في دعم النظام المالي الإماراتي، حيث يقدم للشركات أدوات لتحقيق النمو، وجمع رأس المال والعمل بكفاءة داخل الأسواق المعقدة».

واستعرض الموقع عدداً من الأسباب التي تجعل الإمارات مركزاً مثالياً للاستثمار المصرفي، أولها ربط الإمارات الشركات بأكثر من 3 مليارات مستهلك في أوروبا وآسيا وأفريقيا، بالإضافة إلى السياسات الصديقة للأعمال؛ إذ إن غياب الضرائب على الشركات، والدخل في مركز دبي المالي العالمي يجذب المؤسسات المالية العالمية.

ويشهد قطاع التمويل الإماراتي نمواً مستمراً عبر مجالات مثل التمويل المؤسسي، والخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة صناديق التحوط.

مركز دبي المالي العالمي

وسلط التقرير الضوء على مركز دبي المالي العالمي باعتباره من أبرز المراكز المالية العالمية، حيث يوفر منصة رائدة للاستثمار المصرفي، وأسواق رأس المال.

ووصف الموقع مركز دبي المالي العالمي بأنه «القلب النابض للنمو المالي في الإمارات»، حيث يضم أكثر من 600 شركة مالية منظمة، ونشاطاً سوقياً يتجاوز تريليون دولار.

ومن المميزات التي استعرضها التقرير هو النظام القانوني الشامل، الذي يعتمد عليه «دبي العالمي»، وهو القانون العام الإنجليزي، الذي يضمن الشفافية والاتساق، بالإضافة إلى البنية التحتية العالمية، التي تجذب المؤسسات الرائدة من خلال مكاتب ومرافق حديثة ومتطورة، وتقديمه لخدمات متنوعة مثل التمويل المؤسسي، والاستحواذ والاندماج، ورأس المال الخاص.

خدمات الاستثمار

وتوفر بنوك الاستثمار في الإمارات مجموعة واسعة من الخدمات، لتلبية احتياجات الشركات والمستثمرين، بما فيها: التمويل المؤسسي، الذي يقدم حلولاً مالية مخصصة للشركات تشمل القروض وإدارة الخزينة والسيولة.

وبالإضافة إلى ذلك تقدم البنوك تمويلات للشركات، من خلال إصدار الأسهم والسندات مثل الطروحات العامة الأولية، وصفقات الاستحواذ والاندماج، التي يتم تقديم استشارات استراتيجية حولها، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الشركات، وإدارة الثروات للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية وفقاً لاحتياجاتهم.

فرص النمو

يشهد قطاع الاستثمار المصرفي في الإمارات تطوراً سريعاً، مع العديد من الفرص الواعدة، مثل نمو صناديق التحوط؛ حيث يوجد حالياً في دبي 60 صندوق تحوط، يدير 44 منها أصولاً تزيد قيمتها على مليار دولار، والنشاط القوي للطروحات العامة الأولية، حيث شهدت المنطقة زيادة كبيرة في الطروحات العامة الأولية، مما فتح آفاقاً جديدة لبنوك الاستثمار في أسواق رأس المال.

ومع استمرار نمو وتنويع اقتصاد دبي تتجه بنوك الاستثمار إلى تبني أدوار قيادية لضمان الابتكار ونجاح الأعمال، ويوفر مركز دبي المالي العالمي بيئة داعمة تجذب المؤسسات المالية الراغبة في التوسع والابتكار، حسبما ختم الموقع تقريره.