استثمار استراتيجي لـ «جي إف إتش» في صندوق «مانري لوجيستكس» بدبي

أعلنت شركة «جي إف إتش بارتنرز ليمتد»، وهي الذراع العالمية لإدارة الأصول التابع لمجموعة «جي إف إتش المالية»، والتي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، عن استثمار استراتيجي في صندوق مانري لوجيستكس («مانري» أو «الصندوق»)، وهو صندوق استثماري بارز يتخذ من دبي مقراً له، ويستهدف أصولاً لوجستية وصناعية على مستوى المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

علامة محورية

يمثل الاستثمار علامة فارقة محورية لصندوق مانري لوجيستكس ونموه المستقبلي، فبعد الحصول على الموافقة الأخيرة من سلطة دبي للخدمات المالية باتت شركة «جي إف إتش بارتنرز» هي مدير الصندوق.

ويرسي الاستثمار الجديد حجر الزاوية في مسيرة الصندوق، الذي تحول إلى أداة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ويطمح إلى النمو، من خلال توسيع قاعدة المستثمرين، وتسريع عمليات الاستحواذ والمشاريع الجديدة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، علاوة على المناطق التي تشهد طلباً قوياً في قطاعي الخدمات اللوجستية والصناعة.

قطاعات جذابة

وقال نائل مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة «جي إف إتش بارتنرز»: «إن استثمارنا في مانري يشكل امتداداً لاستراتيجية «جي إف إتش بارتنرز»، والتي ترتكز على التعاون مع كبار مديري الأصول المتخصصين، الذين يعملون في قطاعات جذابة من سوق العقارات العالمية. وباعتبارنا مستثمرين رئيسيين في الأصول اللوجستية والصناعية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فإننا في وضع ممتاز يسمح لنا الاستفادة من خبرتنا الغنية للمساهمة في تسريع النمو».

وقال كونال لاهوري، الرئيس التنفيذي لمانري،: «يمثل هذا الاستثمار لحظة محورية بالنسبة لمانري. لقد سعينا باستمرار إلى إعادة تعريف سوق الخدمات اللوجستية والعقارات الصناعية في الإمارات وخارجها، ومع وجود «جي إف إتش بارتنرز» إلى جانبنا فإننا في وضع ملائم لتوسيع فئة الأصول المتخصصة لدينا وتعزيز حضور مانري في السوق بشكل أكبر».

وتأسس «مانري» عام 2018 على يد مجموعة بالمون، وهي مجموعة محلية رائدة في تطوير وامتلاك الخدمات اللوجستية، وتقدر محفظة الصندوق بحوالي 500 مليون درهم إماراتي، وتضم المحفظة 26 عقاراً صناعياً ولوجستياً متميزاً ومتنوعاً، معظمها في دولة الإمارات.