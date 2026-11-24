أعلنت «إيليت أجرو» القابضة عن توسيع مصادر توريد المنتجات الطازجة إلى السوق الإماراتية، عبر طرح أصناف التفاح اللبناني الأحمر والأخضر تحت علامتها التجارية «إيليت فريش»، وإتاحتها للمستهلكين من خلال تطبيقَي «طلبات» و«كريم»، في خطوة تعزز تنوع المنتجات الزراعية المتاحة في الأسواق المحلية، وتدعم الشراكات التجارية والزراعية بين الإمارات ولبنان.



وتأتي هذه الخطوة امتداداً للمباحثات المتعلقة بالتجارة الزراعية التي شهدتها زيارة الوفد الاقتصادي الإماراتي رفيع المستوى إلى لبنان، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وبمشاركة «إيليت أجرو» القابضة، والتي ركزت على فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطوير التعاون في مجالي الزراعة والأمن الغذائي.



وقال حسن حلاوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيليت أجرو» القابضة، إن زيارة الوفد الإماراتي إلى لبنان أتاحت بحث سبل وصول منتجات المزارعين اللبنانيين إلى المستهلكين في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن طرح التفاح اللبناني عبر العلامة التجارية «إيليت فريش» يمثل خطوة عملية لتحويل المباحثات الاقتصادية إلى فرص تجارية ملموسة تدعم المزارعين وتفتح أمام منتجاتهم أسواقاً جديدة.



وتطرح «إيليت فريش» أصناف التفاح اللبناني ضمن حملة تحمل شعار «من بساتين لبنان إلى بيوت الإمارات»، بما يعكس توجه المجموعة نحو بناء شراكات زراعية ذات جدوى تجارية، وربط قرارات التوريد باحتياجات السوق الإماراتية، وترجمة فرص التعاون عبر الحدود إلى منتجات تصل مباشرة إلى المستهلكين.



وتعكس المبادرة أهمية تطوير قنوات التجارة الزراعية وتعزيز تنوع مصادر المنتجات الطازجة، من خلال الاستفادة من الشراكات الإقليمية وتوسيع نطاق وصول المنتجات إلى الأسواق، بما يدعم كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي ويوفر خيارات متنوعة للمستهلكين.



وتعد «إيليت أجرو» القابضة مجموعة دولية تعمل في قطاعي الأغذية والأعمال الزراعية، وتشمل أنشطتها الاستثمار الزراعي وتطوير المزارع وإدارتها وتشغيلها، وتصنيع الأغذية وتداولها وتوزيعها، والإنتاج الحيواني، وتطوير الحلول الزراعية المبتكرة.



وتدير المجموعة أكثر من 32 ألف هكتار في الإمارات وصربيا والمغرب وموريتانيا وإثيوبيا، وتعتمد على توظيف الموارد الطبيعية والخبرات والتكنولوجيا والممارسات المستدامة عبر سلسلة القيمة الغذائية، بهدف إيجاد قيمة طويلة الأمد وتعزيز الأمن الغذائي.