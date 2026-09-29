الريال الإيراني ينهار مجددًا.. الدولار يتجاوز 2.5 مليون ريال

هبطت العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي جديد، اليوم الثلاثاء أمام الدولار الامريكي، حيث قام التجار في طهران بتداولها بأكثر من 2.5 مليون ريال مقابل الدولار الأمريكي.

ويأتي التراجع الأخير بعد 27 يوما فقط من وصول الريال إلى مستواه القياسي السابق الذي كان يبلغ 2.2 مليون ريال مقابل الدولار، في الثاني من سبتمبر/أيلول الجاري.

جدير بالذكر أن العملة الإيرانية سجلت مستويات متدنية جديدة مرارا منذ اندلاع الحرب في فبراير/شباط الماضي.

وفي الوقت نفسه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي، صارت أكثر جدية، بينما دعا العميد حسين محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، الأمريكيين إلى النزول للشوارع والاحتجاج على الصراع.

وكان عراقجي قد صرح لوسائل الإعلام الإيرانية، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، بأن التركيز الحالي يتركز فقط على مضيق هرمز.

وجاءت تصريحات عراقجي قبيل مغادرته نيويورك ، حيث حضر الأسبوع الماضي اجتماع قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وبعد أن التقى بوسطاء من باكستان وقطر.

وسطاء

وأشار عراقجي إلى أنه من المتوقع أن يبدأ الوسطاء القطريون، قريبا، في التواصل مع الجانب الأمريكي.