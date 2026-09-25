ارتفاع نمو المعروض النقدي في منطقة اليورو إلى 3.5% خلال أغسطس

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأوروبي ارتفاع معدل النمو السنوي للمعروض النقدي الواسع (M3) في منطقة اليورو إلى 3.5% خلال أغسطس 2026، صعودا من 3.4% في يوليو، بينما استقر متوسط النمو للأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس عند 3.4%.

وشهدت مكونات المعروض النقدي تبايناً في الأداء؛ إذ تباطأ نمو المعروض الأضيق (M1) إلى 2.9% مقارنة بـ3.1%، في حين ارتفع نمو الودائع قصيرة الأجل (باستثناء الودائع لليلة واحدة) إلى 4.1% مقابل 3.7%، وتسارع نمو الأدوات القابلة للتداول ليصل إلى 7.1% بعد أن سجل 4.2%.

وعلى صعيد الائتمان، ارتفع النمو السنوي للقروض المعدلة الممنوحة للقطاع الخاص إلى 4.3% في أغسطس مقابل 4.1% في يوليو، مع صعود نمو المطالبات على القطاع الخاص إلى 3.6% تأكيدا لاستمرار التوسع الائتماني، وذلك في وقت استقر فيه نمو قروض الأسر عند 3.1%، مقابل تباطؤ نمو قروض الشركات غير المالية إلى 4.2% مقارنة بـ4.4%.