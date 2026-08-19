يونيتري روبوتيكس تطرح أسهماً بـ 904 ملايين دولار



ارتفع سهم شركة صناعة أنظمة الروبوت الصينية يونيتري روبوتيكس بنسبة 629% في أول يوم تداول له ببورصة شنغهاي الأربعاء، بعدما جمعت 6.1 مليارات يوان (904 ملايين دولار) من خلال طرح عام أولي، ما يجعلها أول شركة صينية مصنعة للروبوتات الشبيهة بالبشر تطرح أسهمها للتداول العام.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر سهم الشركة، التي تتخذ من مدينة هانغتشو مقراً لها وتعرف رسمياً باسم شركة يوشو للتكنولوجيا، 1100 يوان، في حين كان سعره في الاكتتاب العام 150.8 يوان، قبل أن يتراجع قليلاً.

ومنح سعر الافتتاح الشركة قيمة سوقية قدرها 445 مليار يوان، وهو ما يعادل قيمة شركة لوكسشير بريسيجن إندستري، الموردة لشركة آبل الأمريكية العملاقة للإلكترونيات.

وأصبحت أنظمة الروبوت المدعومة بالذكاء الاصطناعي أحد أبرز المجالات التي تحظى بمتابعة دقيقة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، في ظل تكثيف بكين لدعمها للتقنيات الاستراتيجية، بدءاً من أشباه الموصلات وصولاً إلى الروبوتات الشبيهة بالبشر.

واستفاد طرح سهم يونيتري من إقبال المستثمرين على أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، مع تحول الاهتمام من النماذج الأساسية إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي.

وقال إيان ما، المحلل في خدمة بلومبرج إنتليجانس للتحليلات الاقتصادية: إن «الارتفاع الكبير في سعر سهم يونيتري عند طرحه للاكتتاب العام يشير إلى إقبال قوي على قطاع الذكاء الاصطناعي في الصين»، مضيفاً أنه من المتوقع أن تسهم عائدات الاكتتاب في تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي وتسويقه. كما قد يوفر هذا الإدراج الأداء القوي لطرح سهم الشركة مؤشراً إيجابياً لتقييم شركة يوبتيك وغيرها من الشركات الصينية المنافسة في مجال الروبوتات التي ستطرح أسهمها للاكتتاب العام قريباً.

وتجاوزت طلبات الاكتتاب على طرح يونيتري حجم طلبات شركة سي.إكس.إم.تي، عملاق رقائق الذاكرة، البالغ 7.07 تريليونات يوان في الطرح الضخم الذي تم في الشهر الماضي.