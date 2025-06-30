%1.7 معدل التضخم الخليجي في 2024

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، أن متوسط معدل التضخم بدول المجلس سجل 1.7% خلال عام 2024 مقارنة بـ2.2% في عام 2023.

وأكد المركز في بيان صحفي أصدره اليوم، أن البيانات توضح وجود تفاوت ملحوظً في معدلات التغير في المجموعات الرئيسة حيث تصدرت مجموعة السكن الارتفاعات بـ5.7% تلتها مجموعتا المطاعم والفنادق والثقافة والترفيه بـ1.8% لكل منهما ثم التعليم بـ1.7% والأغذية والمشروبات بـ1.5% والسلع والخدمات المتنوعة بـ1.1%

في حين سجلت مجموعة الصحة انخفاضًا طفيفًا بـ0.2% تلتها الملابس والأحذية بـ0.7% والاتصالات بـ1% والتبغ بـ1.1% والأثاث بـ1.6% بينما سجلت مجموعة النقل أكبر تراجع بـ2%.

وتشير البيانات إلى تقلّبات معتدلة في مستويات الأسعار للفترة من 2020م إلى 2024م حيث بلغ معدل التضخم 1.7% في عام 2020م، ثم ارتفع إلى 2.4% في 2021م، ليصل إلى ذروته في عام 2022م بنسبة 3.1% قبل أن يعاود التراجع في 2023 مسجلا 2.2%.

وتعكس هذه البيانات نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في دول المجلس لاحتواء الضغوط التضخمية، لا سيما بعد الارتفاع الملحوظ في 2022م، كما تشير إلى حالة من الاستقرار النسبي التي تميزت بها المنطقة مقارنة بالتقلبات في الأسواق العالمية.

وفي هذا الصدد جاء معدل التضخم الخليجي في عام 2024 أقل منه في عدد من الشركاء التجاريين إذ بلغ في البرازيل 4.4% وفي الهند 3.8% وفي المملكة المتحدة 3.3% وفي الولايات المتحدة 2.9% وفي اليابان 2.7% ف

و بلغ المعدل في كل من كوريا الجنوبية وألمانيا 2.3% وسجل في فرنسا 2%.وجاء المعدل في كل من الصين وإيطاليا أقل من المعدل الخليجي مسجلا 0.2% و1% على التوالي علما بأن المعدل في الاتحاد الأوروبي سجل 2.6%.