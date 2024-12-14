«أبوظبي العالمي» و«شارع بكين المالي» يوقعان مذكرة لتعزيز التعاون

وقّع أبوظبي العالمي «ADGM»، المركز المالي الدولي، مذكرة تفاهم مع مكتب خدمات شارع بكين المالي، على هامش أسبوع أبوظبي المالي 2024، لتعزيز التعاون وتوطيد العلاقات في مجالات التنمية الدولية والنهوض بالقطاع المالي بين الطرفين.

وترسخ الاتفاقية الاستراتيجية، التزام الطرفين بتعزيز التعاون بينهما، وتسلط الضوء على دور الإمارات كمركز رئيسي للشركات الصينية في منطقة الشرق الأوسط وعلى الاتجاه المتزايد للتعاون الثنائي. وأكد تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز التبادلات الثنائية وتقوية الروابط بين النظامين الماليين في أبوظبي وبكين.

وتأتي هذه الاتفاقية الاستراتيجية امتداداً لمذكرة التفاهم الأولية التي وقّعها مكتب خدمات شارع بكين المالي وسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي «ADGM» في سبتمبر 2018.

وقال سالم الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمي، إن المذكرة تعكس رؤية الجانبين المشتركة الرامية إلى تعزيز التعاون الهادف والمؤثر، تمهيداً لبناء علاقات أقوى واغتنام المزيد من الفرص الجديدة بين المنظومات المالية في أبوظبي وبكين، وإن هذه الخطوة تؤكد التزام أبوظبي العالمي «ADGM» بتوطيد الشراكات العالمية، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي دولي رائد.