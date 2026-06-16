تعاون بين «دبي للسلع المتعددة» و«تيثر» في مجالات البلوك تشين والتمويل

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة «تيثر»، الشركة المتخصصة في قطاع الأصول الرقمية، بهدف استكشاف فرص أوسع للتعاون في مجالات البنية التحتية للبلوك تشين والأصول الرقمية والتمويل القائم على الترميز الرقمي.

وتضع المذكرة إطاراً للتعاون، يهدف إلى تسريع دعم «تيثر» للبنية التحتية للاتصال والمدفوعات المعتمدة على تقنية البلوك تشين ضمن منظومة مركز دبي للسلع المتعددة، إلى جانب التعاون الاستشاري في مجالات ترميز الأصول، ومدفوعات العملات المشفرة، وتطبيقات البلوك تشين، وتسوية معاملات الأصول الرقمية، كما ترسم المذكرة مساراً واضحاً لتحول الطرفين إلى شريكين رسميين ضمن منظومتيهما المؤسسيتين عبر قنوات الاتصال ذات الصلة والمواقع الإلكترونية والفعاليات والمنشورات المختلفة.

وبموجب هذا الإطار يعتزم الطرفان التعاون في تطوير برامج تعليمية وأحداث متخصصة وفعاليات هاكاثون، ومبادرات أوسع للتفاعل مع المنظومة الاقتصادية، بما يدعم النمو المستمر لقطاع الأصول الرقمية في دبي، ويسهم في تعزيز المبادرات المرتبطة بمركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، كما تعتزم «تيثر» التواصل مع مجتمع الأعمال التابع للمركز، والذي يضم أكثر من 26000 شركة عضو، من خلال مبادرات لتبادل المعرفة وإطلاق مزايا محتملة للأعضاء.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يشهد العالم اليوم بداية حقبة جديدة في التجارة العالمية، حيث تنتقل البنية التحتية المالية وأنظمة المدفوعات وملكية الأصول بصورة متزايدة إلى المنصات الرقمية.

وقد باتت العملات المستقرة تعالج بالفعل معاملات تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات، فيما بدأت تقنيات الترميز الرقمي في إعادة تشكيل آليات تمويل الأصول الحقيقية، ونقلها عبر الحدود. وقد بادرت دبي في وقت مبكر إلى توفير الأطر التنظيمية الواضحة والبنية التحتية اللازمة لدعم هذا التحول، فيما يؤدي مركز دبي للسلع المتعددة دوراً محورياً في ربط هذه التقنيات بحركة التجارة العالمية.

أفاق جديدة

ومن خلال اتفاقيتنا مع «تيثر» سنستكشف آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات البنية التحتية للبلوك تشين والمدفوعات الرقمية والترميز الرقمي، بما يمثل خطوة إضافية نحو توسيع نطاق الابتكار، وترسيخ مكانة دبي في قلب الاقتصاد الرقمي العالمي».

وقال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة «تيثر»: «تضطلع الإمارات بدور فاعل في رسم ملامح اعتماد البنية التحتية للأصول الرقمية عبر الأسواق العالمية ودمجها ضمن الأنشطة الاقتصادية الحقيقية، ومن خلال الجمع بين خبراتنا ورؤية مركز دبي للسلع المتعددة نركز على تسريع الاستخدام العملي لتقنيات البلوك تشين في مجالات مثل ترميز الأصول والتعليم، ودعم تطوير التطبيقات والأدوات والأطر العملية، التي تتيح مشاركة أوسع في الأسواق الرقمية».

ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة تعزيز مكانته باعتباره إحدى أبرز المنظومات العالمية لتقنيات شبكة الويب 3 (Web3) والتكنولوجيا الناشئة. ويضم المركز اليوم أكثر من 26000 شركة عضو، من بينها أكثر من 4000 شركة تعمل في قطاع التكنولوجيا، بما يعكس استراتيجيته الأوسع الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً، تتقاطع فيه السلع ورأس المال والتكنولوجيا.

ومن خلال منظوماته المتخصصة، التي تغطي قطاعات السلع العالمية والتكنولوجيا والتمويل، يواصل المركز تطوير البنية التحتية وروابط الأعمال اللازمة لدعم مستقبل التجارة الدولية.