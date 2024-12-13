«تنظيم الخدمات المالية» في أبوظبي تسلط الضوء على مبادرات الاستدامة

عرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، مبادراتها المتعلقة بالاستدامة، بما في ذلك إصدار توجيهات خاصة بأدوات الاستثمار المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، خلال مشاركتها في منتدى أبوظبي للتمويل المستدام 2024، وتشكل هذه التوجيهات خطوة مهمة لترسيخ التزام أبوظبي العالمي بدعم التمويل المستدام ومواجهة ممارسات التضليل البيئي في القطاع المالي.

وتعكس التوجيهات الصادرة عن سلطة تنظيم الخدمات المالية مدى حرصها على اعتماد أفضل الممارسات العالمية، حيث تضمن الشفافية والمساءلة ونزاهة منتجات الاستثمار المختصة في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

كما تشكل التوجيهات عنصراً مهماً ضمن رؤية أبوظبي العالمي الشاملة للتمويل المستدام، والتي تهدف إلى دعم المستثمرين والجهات المصدرة ومختلف المشاركين في الأسواق لتحقيق نتائج تنعكس إيجاباً على البيئة والمجتمع والحوكمة.

وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي: «يشكل إصدار توجيهات أدوات الاستثمار المختصة في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة خطوة مهمة في مسيرة أبوظبي العالمي نحو ترسيخ أفضل ممارسات التمويل المستدام في منظومته الشاملة.

ونسعى من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز ثقة قطاع الخدمات المالية والمستثمرين في إطارنا التنظيمي القوي، ودعم ومساعدة مختلف أصحاب المصلحة ليتمكنوا من تقديم إسهامات هادفة في أجندة الاستدامة العالمية».

واتخذت سلطة تنظيم الخدمات المالية على مدار السنوات القليلة الماضية مجموعة من المبادرات المهمة الرامية إلى تعزيز ريادة أبوظبي العالمي لمشهد التمويل المستدام، ومن بينها اعتماد إطار تنظيمي شامل للتمويل المستدام وإصدار البيان الثالث لمجموعة عمل التمويل المستدام في الإمارات.

وبالإضافة إلى التوجيهات المذكورة أعلاه لمواجهة مخاطر التضليل البيئي، يتضمن الإطار التنظيمي القوي للتمويل المستدام متطلبات الإفصاح الأكثر شمولاً في المنطقة حول الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة من قبل الشركات المسجلة في أبوظبي العالمي، وإطار للأسواق يدرج الأدوات البيئية ويصنف الصناديق ومحافظ التحول المناخي، والسندات والصكوك الخضراء المرتبطة بالاستدامة.