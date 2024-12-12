74.5 مليار دولار التبادل التجاري بين الإمارات والصين في 9 أشهر

نظمت وزارة التجارة الصينية بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة فعالية «استثمر في الصين» الترويجية الخاصة بالشرق الأوسط، وذلك في فندق جراند حياة أبوظبي خلال اليومين الماضيين.

حضر الفعالية لينغ جي نائب وزير التجارة الصيني والممثل التجاري الدولي وتشانغ ييمينغ سفير الصين لدى الدولة وفاطمة الهاجري مدير إدارة جذب الاستثمار والمواهب في وزارة الاقتصاد ومحمد زينل الزرعوني مدير تنمية الاستثمار الأجنبي في وزارة الاستثمار.

وأكد لينغ جي على هامش الفعالية أن حجم الاستثمارات المباشرة في المنطقة العربية ارتفع من 7.3 مليارات دولار في 2004 إلى 276.2 مليار دولار خلال 2023، فيما أكد تشانغ ييمينغ تنامي فرص الاستثمار بين الصين ودول الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات والصين بلغ 74.5 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، متوقعاً تجاوزه 100 مليار دولار بنهاية العام.

وأشاد بدور صناديق الثروة السيادية في المنطقة مثل جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة في تعزيز الاستثمارات في الصين، مؤكداً دور الإمارات كجسر استراتيجي بين الصين ودول الشرق الأوسط في مجالات التجارة والاستثمار.

وقالت فاطمة الهاجري إن جمهورية الصين الشعبية تعد الشريك التجاري العالمي الأول لدولة الإمارات، حيث تستحوذ على أكثر من 11% من التجارة غير النفطية للدولة. وأضافت إن إجمالي عدد الشركات الصينية العاملة في أسواق الإمارات وصل إلى نحو 15500 شركة تعمل في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة.